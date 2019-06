La vidéo de l’arrestation violente d’une famille noire aux États-Unis fait scandale

Le maire de Phoenix s’est excusé après la diffusion d’une vidéo montrant l’arrestation violente d’un couple afro-américain et de leurs enfants après que la petite fille de 4 ans soupçonnée d’avoir pris une poupée Barbie dans un magasin.

Le maire de Phoenix s’excuse auprès de la ville après la diffusion d’une vidéo montrant des policiers pointant leurs armes et menaçant de tirer sur un père âgé de 22 ans qui accompagnait sa fiancée enceinte et deux jeunes filles. La police a déclaré qu’elle enquêtait sur des allégations selon lesquelles l’un des enfants aurait volé à l’étalage une poupée dans un magasin Family Dollar.

Des images virales de l’incident filmé par des passants ont déjà donné lieu à une enquête de la police interne, à une réclamation de 10 millions de dollars pour atteinte aux droits civils et à un violent mouvement de protestation sur les médias sociaux. La maire de Phoenix, Kate Gallego, a déclaré que les actions des officiers de police étaient « complètement inappropriées et manifestement peu professionnelles« . « Je suis profondément désolé de ce que cette famille a vécu, et je m’excuse auprès de notre communauté« , a déclaré Gallego sur Twitter samedi soir. « Ce n’est pas ce que nous sommes, et je refuse de permettre à ce type de comportement de ne pas être contesté. »

L’incident date du mois dernier Dravon Ames, 22 ans, et sa fiancée, Iesha Harper, 24 ans, accompagnés de leurs deux jeunes filles, London Drake, 1 ans, et Island Drake, 4 ans, ont visité un magasin Family Dollar. À l’insu des parents, une de leurs filles a sorti une poupée du magasin sans la payer.

The video at issue from 5/27: Phoenix police used expletives and drew his gun to detain and arrest a black couple, including a pregnant women holding her baby, because their 4 year-old daughter took a $.99 doll from a store while other officers did nothing. (via @OccupyDemocrats) pic.twitter.com/DpLvGqJhKN

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) June 15, 2019