La Somalie annule le visa à l’arrivée pour les Kényans

La Somalie a suspendu sa politique de visa à l’arrivée pour les citoyens kényans, invoquant la pandémie de Covid-19, mais aussi l’escalade des tensions diplomatiques avec Nairobi. Le Kenya et son voisin oriental ont de petites disputes sur une frontière maritime, dont la progression géométrique contestée depuis l’arrière-pays, aurait pu faire perdre ou gagner à l’un ou l’autre un plateau continental indien riche en pétrole.

Les Kényans qui se rendent en Somalie devront obtenir un visa auprès des ambassades somaliennes, a déclaré la Direction de l’immigration et de la nationalisation du pays, dans un communiqué. Les détenteurs d’un passeport diplomatique kényan devront obtenir l’autorisation du ministère des Affaires étrangères, a ajouté Mogadiscio. La directive entre en vigueur le dimanche 13 décembre 2020.

Ceci, a déclaré la direction de l’immigration et de la nationalisation, est « conforme à la politique du gouvernement fédéral visant à assurer la sécurité, à améliorer la gestion des migrations et à réduire le risque d’infection par le Covid-19 ». « Tout voyageur avec un passeport kényan qui ne respecte pas la politique ci-dessus se verra refuser l’entrée », a-t-il ajouté.

La suspension du visa fait suite à la décision prise, la semaine dernière, par la Somalie, d’expulser l’ambassadeur du Kenya et de rappeler le sien de Nairobi pour ingérence « continue » dans ses affaires intérieures. Mogadiscio a soutenu que Nairobi s’ingérerait dans ses prochaines élections en faisant pression sur le président régional du Jubaland, Ahmed Mohamed Islaam Madobe, pour qu’il revienne sur un accord de scrutin négocié il y a deux mois.

Ahmed Mohamed Islaam Madobe, un dirigeant dissident de l’État semi-autonome, entretiendrait des relations étroites avec Nairobi, ce à quoi le Président Mohamed Abdullahi, connu sous le nom de Farmajo, est farouchement opposé. Le Kenya a nié tout acte répréhensible et a rejeté les allégations comme des « allégations non fondées ».

« La Somalie exprime ses regrets face aux ingérences manifestes et flagrantes du gouvernement kényan dans les affaires intérieures et politiques de la République fédérale de Somalie, qui risquent de nuire à la stabilité, à la sécurité et au développement de toute la région », a déclaré Mohamed Ali-Nur Haji, secrétaire permanent de l’ambassade somalienne. « Cette action serait basée sur des allégations non fondées, à savoir une ingérence continue dans les affaires intérieures de la Somalie », a-t-il ajouté.

Dans une réplique, le Kenya a déclaré qu’il « respecte et soutient les principes internationaux cardinaux d’autodétermination, de souveraineté, d’indépendance politique et d’intégrité territoriale de tous les pays, et en particulier de ceux d’Afrique. Il incombe à tous les acteurs politiques en Somalie de rester fidèles à leurs engagements politiques, d’éviter les actions distrayantes, mais plutôt de s’engager de manière constructive pour assurer la mise en œuvre, en temps opportun, du calendrier des élections ».

En février 2019, le Kenya a rappelé son ambassadeur, le major général (Rtd) Lucas Tumbo, après que Mogadiscio a mis aux enchères les blocs d’exploration pétrolière et gazière contestés. Les cravates ont été rétablies en novembre de l’année dernière.

À la mi-mars de cette année, la Somalie a suspendu le commerce du khat, dans le cadre de mesures visant à contenir la propagation du Covid-19, affamant ainsi le Kenya de près de 16 millions de shillings de revenus quotidiens provenant de l’exportation du stimulant. Le différend maritime est devant la Cour internationale de justice (CIJ).