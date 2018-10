La société civile lance une plate-forme numérique pour surveiller l’élection en RDC

Des organisations de la société civile lancent une plate-forme numérique pour surveiller les préparatifs d’un processus électoral en RD Congo qui se déroulera sans l’actuel président Joseph Kabila et, pour l’instant, avec une opposition qui avance divisée.

Un groupe d’organisations liée à l’opposition comprenant notamment les associations Lutte, Filimbi, Les Congolais Debout, l’Association pour l’Accès à la justice Congolaise (ACAJ) et Agir pour des élections et apaisées transparent (AETA) electionsRDCongo.com sont derrière une initiative visant à contrôler d’éventuels tentatives de fraude lors de l’élection présidentielle qui se déroulera en décembre prochain en République Démocratique du Congo.

Floribert Anzuluni, coordinateur Filimbi explique la nécessité de lancer une plateforme de surveillance à El Pais car: « Le processus est frelaté et manipulé par le régime de Kabila: il contrôle la Commission électorale nationale indépendante (CENI); a manipulé le recensement électoral parce qu’il y a dix millions de personnes sans empreintes digitales, avec des tirages partiels ou nuls; et nous avons une grave situation de répression, avec des prisonniers politiques qui n’ont pas été libérés et avec des exilés »

Pendant ce temps, Fred Bauma insiste sur ses doutes quant à la tenue des élections et met en évidence le déséquilibre entre les questions formelles et le contenu: « D’une part, nous avions le calendrier électoral définitif, avec des échéances et des délais que la CENI semblait suivre. Cependant, la qualité de ce processus n’était pas trop claire. Par exemple, il n’était pas garanti que la liste des partis publiés serait inclusive, que toutes les parties seraient représentées. » Compte tenu de cette préoccupation, Bauma explique à El Pais : « Nous nous demandions comment nous pourrions nous assurer qu’à la fin nous pouvions disposer d’un processus crédible conduisant à des élections justes (…) Nous ne pouvions pas croire que le pouvoir actuel aurait la volonté d’organiser des élections avec toutes les garanties », a déclaré Bauma.

Ces organisations de la société civile ont fixé dix conditions préalables sans lesquelles le processus ne peut être considéré comme répondant à toutes les garanties. Ces dix points constituent le « baromètre » de la qualité des élections et sont le point culminant de cette plateforme de surveillance civique. Certains se concentrent sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux, tels que la liberté de manifester, la libération de prisonniers politiques et le retour d’exilés ou la réouverture de médias privés fermés. D’autres font référence à la transparence du processus, grâce à l’accès d’experts indépendants au travail de la CENI, à la transparence dans la gestion des fonds pour les élections, au système de vote et de vote, à l’indépendance de la justice électorale ou à la Préparation d’un recensement électoral fiable. Pour l’instant, un peu moins de trois mois avant les élections, seules deux des conditions préalables requises ont été remplies: la publication du calendrier électoral et la déclaration de Kabila selon laquelle il ne serait plus présenté.

« Diplomates, chercheurs, journalistes, la plate-forme propose une base de données pour savoir si le processus est crédible, s’il doit être soutenu ou s’il faut exiger plus de transparence avant de soutenir un processus qui ne conduira pas à des élections libres, crédibles et pacifiques », prévient un militant de Lucha. Le coordinateur de Filimbi est encore plus explicite: « Nous devons organiser de bonnes élections pour parvenir à la stabilité. Nous pensons que le régime de Kabila a amplement démontré qu’il n’est pas disposé à organiser les élections libres, transparentes, inclusives et pacifiques dont nous avons besoin et nous pensons que lui et son régime devraient céder le site à d’autres personnes capables de les organiser. »

Voir le site du Baromètre électoral de la République Démocratique du Congo