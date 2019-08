La série « Population d’Afrique » sur TV5 Monde

Nouveauté sur TV5MONDE en cette rentrée 2019. TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, diffuse en exclusivité à compter du samedi 7 septembre et durant toute l’année, un nouveau programme consacré aux hommes et aux femmes qui font bouger l’Afrique : « Population d’Afrique ».

L’Afrique de l’Ouest et du Centre connaît une croissance démographique importante ( 2,7 % par an), mais rencontre également de nombreuses difficultés : maladies, taux de mortalité élevés, pratiques traditionnelles dangereuses, conflits politiques et religieux, chômage… Pour répondre à ces défis, un dialogue a été mis en place avec les États mais aussi sur le terrain, avec les populations. À travers de nombreux reportages, « Population d’Afrique » montre comment chacun contribue désormais au développement de sa région.

Cette nouvelle série propose d’écouter celles et ceux qui vivent au quotidien dans cette région de l’Afrique. En partant à la rencontre des différentes populations, ce programme dresse le tableau d’une région dynamique qui connaît des avancées remarquables. La jeunesse de la population dans cette région, associée à la technologie ainsi qu’à un écosystème encore exploitable constituent de grands potentiels pour un développment durable et une croissance économique durable.

*PROGRAMMATION DU PREMIER ÉPISODE

TV5MONDE Afrique

– Samedi 7 septembre à 4h30 (heure de Dakar)

– Dimanche 8 septembre à 13h10 (heure de Dakar)

– Mardi 10 septembre à 7h15 (heure de Dakar)

– Mardi 10 septembre à 20h00 (heure de Dakar)

TV5MONDE Europe

– Lundi 9 septembre à 8h40 (heure de Berlin)