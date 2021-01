La Sénégalaise Diary Sow brise le silence

Inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, la Sénégalaise Diary Sow, 20 ans, a rompu le silence pour revenir sur sa fugue, qui, pendant près de deux semaines, a ébranlé le Sénégal et la France. Le pire ayant été pensé.

C’est par la voix de son mentor et tuteur, actuel ministre sénégalais de l’Hydraulique, par ailleurs ancien ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, que la Sénégalaise portée disparue, Diary Sow, s’est adressée au bon monde qui s’inquiétait, depuis, de sa disparition qui, ayant pris des allures criminelles, a fini par se résumer une petite histoire de fugue.

« Si je ne m’étais pas manifestée jusqu’à présent, c’est pour la simple raison que j’étais dans l’impossibilité de le faire… J’ai laissé assez d’indices derrière moi pour qu’on sache que je partais de mon plein gré. Je ne me cache pas. Je ne fuis pas. Considère cela comme une sorte de répit salutaire dans ma vie », a dit Diary Sow à Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre sénégalais de l’Education nationale.

« Je n’ai pas disjoncté à cause du confinement ou de la prépa… Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus puisqu’il n’y en a aucune… Je n’aurai jamais cru que nom allait alimenter autant de débats, qu’autant de gens allaient s’inquiéter… Je vous prie de rassurer les gens qui me cherchent. Je vais bien, je suis en sécurité. Sache que je suis terriblement, profondément désolée ».

Nous avons enfin des nouvelles de #DiarySow qui va bien. Dans une lettre qu'elle m'a envoyée, suivie de plusieurs échanges ces derniers jours, elle brise le silence pour la première fois. Avec son accord et l'autorisation de sa famille, ci-dessous quelques extraits de sa lettre. pic.twitter.com/dFwc4NPEB6 — Serigne Mbaye THIAM (@smthiam) January 21, 2021

Après son bac en 2019, Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, a obtenu une bourse d’excellence qui lui a permis d’intégrer la classe préparatoire de Louis-Le-Grand, où elle suit des cours en physique, chimie et ingénierie. Sa disparition a été signalée le 7 janvier et les étudiants sénégalais se sont lancés à sa recherche. Le président sénégalais Macky Sall lui-même a donné des instructions pour la retrouver.

