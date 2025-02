La Russie formera des magistrats angolais à la cybercriminalité

La Russie et l’Angola renforcent leur coopération judiciaire en matière de cybercriminalité. Lors d’une réunion entre les procureurs généraux des deux pays, il a été convenu que les autorités russes formeraient des magistrats et des techniciens angolais pour lutter contre ce fléau croissant. Cette collaboration vise à partager le savoir-faire et à organiser des événements communs, suite à une invitation lors du Sommet des procureurs généraux du G20 en octobre dernier.

Évolution de la cybercriminalité en Angola

Les autorités russes formeront des magistrats et des techniciens du parquet général angolais en matière de cybercriminalité. Cette promesse a été faite lundi, lors de la réunion que le procureur général de la République d’Angola, Hélder Pitta Gróz, a tenue avec son homologue russe, Igor Krasnov, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux institutions.

La cybercriminalité, la criminalité complexe et la formation du personnel ont été les points les plus ciblés à l’ordre du jour. Lors de la réunion, l’ a été présentée de manière circonstanciée et, par conséquent, il a été promis de mener une lutte commune, grâce à la mise à disposition par les autorités russes de savoir-faire et d’experts pour la formation.

Invitation au 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg

L’occasion a donné lieu à l’élaboration d’un programme de travail qui servira de base à la tenue d’événements d’intérêt mutuel. Cette réunion fait suite à une invitation formulée par le procureur général de la Fédération de Russie lors du Sommet des procureurs généraux du G20, qui a eu lieu en octobre de l’année dernière, à Rio de Janeiro, en République fédérative du Brésil.

Le procureur général de la Fédération de Russie a invité Hélder Pitta Gróz à être présent au 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui aura lieu du 18 au 21 juin. D’autre part, Igor Krasnov a été invité en Angola pour participer à l’activité du Bureau du procureur, en marge du 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Angola, le 11 novembre prochain.