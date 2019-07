Jean-Baptiste Sipa n’est plus de ce monde. A 81 ans, l’ancien journaliste du quotidien « Le Messager », est mort à son domicile mercredi 10 juillet 2019 à Douala, au quartier dit PK 12. La maladie a emporté le « Vieux Lion » de la presse.

En 2010 à la mort tragique de Pius Njawé aux Etats-Unis, Jean-Baptiste Sipa devient directeur de publication du quotidien « Le Messager ». Des sources indiquent qu’il y a quelques mois, Jean-Baptiste Sipa était en train d’explorer les voies d’une évacuation sanitaire en Europe.

Jean-Baptiste Sipa avait passé une trentaine d’années au quotidien « Le Messager » qu’il intègre en 1982. Un journal réputé hostile aux régimes successifs des Présidents Ahmadou Ahidjo et Paul Biya.

Né le 2 juin 1938 à Bayangam (région de l’Ouest), ce doyen de la presse camerounaise qui vient de tirer sa révérence, a roulé sa bosse dans plusieurs structures médiatiques du pays. Après ses classes à l’Ecole des jeunes de Nkongsamba (1960-1965 puis 1968-1969), l’abbé Bayemi de regretté mémoire, alors rédacteur en chef de l’Effort camerounais, le prend à ses côtés où il officie de 1969 à 1974. Avec Abodel Karimou, Sipa lance « La Gazette » à Douala en 1974, et c’est dans ce journal qu’il fera la connaissance de Pius Njawé. En 1982, Jean-Baptiste Sipa rejoint Pius Njawé au Messager pour consolider le projet du jeune patron d’entreprise. L’histoire s’est poursuivie jusqu’à ce samedi 11 septembre où, définitivement, le chroniqueur et syndicaliste a accepté de poursuivre l’œuvre entamée depuis 1979 en tant que Directeur de publication par intérim. Un poste qu’il a quitté quelques mois après et était désormais plus présent sur le terrain des combats pour les droits de l’homme.

Jean-Baptiste Sipa quitte la scène presque neuf ans jour pour jour, après Pius Njawé, son compagnon de route et père fondateur de « Le Messager », parti le 12 juillet 2010 dans un accident de la route aux Etats-Unis.