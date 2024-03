La Présidentielle est lancée au Sénégal !

La date de l’élection présidentielle sénégalaise est fixée au 24 mars prochain. Tel en a décidé le Conseil constitutionnel validant une proposition du président sortant, Macky Sall.

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a validé, ce jeudi 7 mars, la date du 24 mars 2024 choisie par le président Macky Sall pour l’organisation de l’élection présidentielle. Cette décision met fin à un certain flou autour de la date du scrutin et confirme le respect du calendrier constitutionnel, le mandat du président Sall s’achevant le 2 avril.

La validation par le Conseil constitutionnel de la date du 24 mars est accueillie avec soulagement par la classe politique sénégalaise et les observateurs de la vie politique du pays. En effet, après des semaines de controverses et d’incertitudes, cette décision permet de lever les obstacles et de lancer la campagne électorale.

Une campagne électorale intense et disputée

L’élection présidentielle de 2024 s’annonce comme un moment important pour l’avenir du Sénégal. Le président Macky Sall a désigné un candidat, Amadou Bâ, qui sera face à une opposition déterminée à déloger le dauphin. La campagne électorale promet d’être intense et disputée, et les Sénégalais se mobiliseront en masse pour choisir leur futur président.

D’ores et déjà, le camp de l’opposant Ousmane Sonko se dit confiant pour la victoire finale. Le candidat du parti dissous Pastef, Bassirou Diomaye Faye, est plébiscité pour remporter le scrutin dès le premier tour. Si le calme est revenu dans le pays, la tension est perceptible, avec les agents des forces de l’ordre déployés un peu partout. Surtout dans la capitale sénégalaise, Dakar.