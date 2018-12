La PME célébrée au Cameroun

Du 19 au 21 décembre 2017 au Palais des Congrès de Yaoundé, le Cameroun a célébré la PME. Trois jours pour marquer un temps d’arrêt, trois jours pour revisiter la question de la reconsidération de la PME camerounaise dans le contexte économique actuel.

Aujourd’hui plus qu’hier, le soutien à la création de nouvelles entreprises innovantes et le développement de l’entrepreneuriat en vue du renforcement des capacités productives est un axe important dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Bien plus, avec la mondialisation et un environnement d’affaires en constante redéfinition, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) affrontent des défis sans précédent. La concurrence est devenue planétaire pour plusieurs d’entre elles doublée d’une fragmentation des marchés qui accroît considérablement la variété des produits et des services offerts. Ensuite, comme plusieurs font face à de nouveaux concurrents dont les coûts de production sont inférieurs ou encore qui opèrent dans un cadre réglementaire moins contraignant, l’innovation ne peut plus être considérée seulement comme une stratégie, mais comme un facteur de survie au quotidien de ces entités.

Face à ces enjeux multiples, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat dans sa démarche dynamique de faire des PME des acteurs majeurs de la croissance inclusive au Cameroun, a trouvé opportun d’orienter les thématiques de la 4ème édition des Journées Nationales de la Petite et Moyenne Entreprise vers la promotion de l’entrepreneuriat et la modernisation technologique et organisationnelle des entités économiques, notamment pour : répondre aux exigences de la mondialisation en matière de qualité, de coût et de délais, développer de nouveaux processus métiers, accroître l’offre locale des biens et services, réaliser des gains de productivité, stimuler la croissance économique et l’innovation en proposant comme thème principal de ces Journées : « Promouvoir l’entrepreneuriat et les PME innovantes pour une croissance forte et inclusive».

Les Journées Nationales de la PME, comme leur nom l’indique, constituent donc à n’en point douter, la clé de voute des activités du MINPMEESA, le point d’ancrage des réflexions multi acteurs dans le secteur des PME, l’opportunité d’un dialogue public-privé et l’instant d’une reconsidération des plaidoyers formulés par le secteur privé, dans le seul et même but d’améliorer la perception du monde des affaires et de valoriser la condition de ceux qui font la vie économique nationale tant sur le plan de la fertilisation de l’activité économique que sur le plan de l’amélioration de la qualité de vie des populations camerounaises.

La 4ème édition des JNPME qui s’inscrit dans la continuité des précédentes en prenant en compte les conclusions qui y ont été formulées s’est focalisée autour des questions de promotion et de développement des PME et plus spécifiquement a examiné la problématique de l’entrepreneuriat au Cameroun à travers une évaluation approfondie de l’état de mise en œuvre des réformes publiques existantes en la matière. Ainsi, il avait été question de mener des réflexions croisées et de faire émerger des idées, des analyses et des orientations nouvelles et pertinentes qui serviront à opérer des choix stratégiques visant davantage la promotion de l’entrepreneuriat ainsi que l’innovation au sein des PME camerounaises, comme facteur déterminant de l’accélération d’une croissance forte et inclusive.