La Pastilla : Un plat emblématique du patrimoine culinaire Marocain

La pastilla, également connue sous le nom de bastilla ou b’stilla, est un plat traditionnel marocain qui incarne l’essence de la cuisine maghrébine par son mélange raffiné de saveurs sucrées et salées. Ce mets festif est souvent servi lors des grandes célébrations comme les mariages ou les fêtes. Il illustre parfaitement la richesse gastronomique du Maroc.

La pastilla est originaire de l’Andalousie médiévale, une époque où la péninsule Ibérique était un creuset de cultures arabe, juive et chrétienne. Avec la Reconquista et l’exode des musulmans et des juifs vers le Maroc, cette tradition culinaire a traversé la Méditerranée. Adaptée aux ingrédients locaux, la pastilla a évolué pour devenir ce plat distinctif apprécié aujourd’hui, symbole de l’histoire et de la culture marocaines.

Traditionnellement, la pastilla était préparée avec du pigeon ou de la colombe, mais au fil du temps, des variantes utilisant du poulet ou des fruits de mer sont devenues populaires. La version classique combine la viande d’oiseau effilochée avec des amandes grillées, des œufs brouillés et du safran, enveloppés dans une pâte feuilletée fine et croustillante, le tout saupoudré de sucre glace et de cannelle.

Recette de la Pastilla au Poulet

Ingrédients:

1 kg de poulet (cuisses ou poitrine)

200 g d’amandes émondées et grillées

2 oignons moyens, hachés

3 œufs

1 bouquet de coriandre fraîche, hachée

1 cuillère à café de gingembre moulu

1 cuillère à café de cannelle en poudre

1/2 cuillère à café de safran

1 pincée de filaments de safran

200 g de beurre fondu

10 feuilles de brick ou de pâte filo

Sucre glace et cannelle pour décorer

Sel et poivre au goût

Instructions:

Préparation du poulet : Dans une grande casserole, faire revenir les oignons dans un peu de beurre jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter le poulet, le gingembre, la cannelle, le safran, le sel et le poivre. Couvrir d’eau et laisser mijoter jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. Retirer le poulet, le désosser et l’effilocher. Réserver le bouillon.

Préparation de la garniture : Réduire le bouillon de cuisson à feu moyen et ajouter les œufs battus en remuant jusqu’à ce que la préparation épaississe. Incorporer le poulet effiloché, la coriandre, et ajuster l’assaisonnement.

Montage : Beurrer un moule rond. Superposer les feuilles de brick, en les badigeonnant chacune de beurre fondu et en laissant déborder sur les côtés. Verser le mélange de poulet au centre, puis parsemer d’amandes grillées. Rabattre les bords des feuilles de brick sur la garniture et couvrir avec une ou deux feuilles, également beurrées.

Cuisson : Cuire au four préchauffé à 180°C pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la pastilla soit dorée et croustillante.

Finition : Laisser tiédir légèrement avant de saupoudrer de sucre glace et de cannelle. Servir chaud.

La pastilla est un plat qui éveille les sens et transporte ceux qui le dégustent dans un voyage culinaire à travers le temps et l’espace, reflétant les traditions séculaires du Maroc. Que ce soit préparée pour un événement spécial ou pour ravir les papilles lors d’un repas familial, la pastilla reste un incontournable de la gastronomie marocaine.