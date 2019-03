La Passe d’Assinie, un endroit mythique à découvrir

Située dans la station balnéaire d’Assinie, la Passe est l’embouchure de la lagune qui marque la fin de la presqu’île d’Assinie Mafia. C’est le lieu de rencontre de la lagune Ebrié et de l’Océan Atlantique. Si Assinie en tant que site touristique de charme est très bien connu par la population, la Passe elle, l’est moins. Pourtant, c’est un site qui affiche une beauté inouïe avec une vue étendue sur le plan d’eau.

La Passe d’Assinie et son paysage exceptionnel constituent un idéal de détente pour les amateurs de découvertes touristiques naturelles. Cet endroit respire un air pur. Il est reposant avec une atmosphère bercée par un orchestre harmonieux de vagues. La Passe vous offre un cadre magnifique bordé de sable fin mouillé à explorer les pieds nus.

Des offres de divertissements pour aller plus loin sur l’île

Sur l’île d’Assinie, plusieurs hôtels de haut standing proposent des activités telles que le jet ski, des balades en pirogues, de la bouée tractée sur le vaste plan d’eau de la lagune d’Aby et des mini-croisières pour les visiteurs désireux de découvrir davantage Assinie et sa Passe.

De passage à Assinie Mafia, comment ne pas profiter de cet endroit paradisiaque situé non loin de la frontière naturelle du Ghana. De plus, il est facilement accessible en pirogue ou bateau. En plus d’abriter la mythique Passe, Assinie est une destination privilégiée avec de magnifiques plages, des villas luxueuses appartenant à de nombreuses personnalités ivoiriennes, un village de pêcheurs, des hôtels de luxe et de nombreuses maisons d’hôtes.