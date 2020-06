La pandémie de Covid-19 progresse très rapidement en Afrique

Épidémie du nouveau Coronavirus en Afrique : les informations des 54 États membres de l’Union africaine déclarant des cas de COVID-19 (298 370), des décès (7 944) et des récupérations (143 440). L’Afrique du Sud, l’Égypte, la Libye ou la Mauritanie sont particulièrement touchés. Le point par pays et par région au 21 juin 2020 et le détail avec une carte interactive.



Alors que les médias européens et asiatiques pensent que la première vague est passée et attendent de savoir si un vaccin va arriver avant une éventuelle seconde vague, l’épidémie du nouveau Coronavirus poursuit sa progression dans le monde battant régulièrement des record de nouvelle contaminations.

Aujourd’hui le virus de la covid-19 est particulièrement actif en Amérique du Nord et surtout en Amérique du Sud, mais l’Afrique, longtemps relativement préservée risque d’être balayée par la pandémie dans les semaines à venir. C’est désormais pour une part importante le continent africain qui porter la progression de l’épidémie dans le monde et cette situation risque de s’empirer dans les semaines à venir avec la saison des pluies en Afrique de l’Ouest et l’hiver en Afrique Australe.

Le point sur l’épidémie de Covid-19 au 21 juin 2020 par pays et par région

Afrique du Nord (79 836 cas déclarés; 3 324 décès; 32 686 guérisons): Algérie (11 631; 837; 8 324), Égypte (53 758; 2 106; 14 327), Libye (520; 10; 70), Mauritanie (2 813; 108; 696), Maroc (9 957; 213 ; 8 249), Tunisie (1 157; 50; 1 020)

Afrique Centrale (28 919 cas; 634 décès; 12 713 récupérations): Burundi (144; 1; 93), Cameroun (11 610; 301; 7 702), République centrafricaine (2 808; 23; 472), Tchad (858; 74; 746), Congo (883; 27; 391), RDC (5 826; 130; 841), Guinée équatoriale (1 664; 32; 515), Gabon (4 428; 34; 1 750), Sao Tomé et Principe (698; 12; 203)

Afrique de l’Ouest (61 196; 1 122; 32 440): Bénin (765; 13; 253), Burkina Faso (902; 53; 818), Cap-Vert (863; 8; 377), Cöte d’Ivoire (7 276; 52; 2 992), Gambie (37; 2; 24), Ghana (13 717; 85; 10 074), Guinée (4 960; 27; 3 580), Guinée-Bissau (1 541; 17; 153), Libéria (601; 33; 254), Mali (1 933 ; 109; 1 255), Niger (1 035; 67; 911), Nigéria (19 808; 506; 6 718), Sénégal (5 888; 84; 3 919), Sierra Leone (1 309; 53; 746), Togo (561; 13; 366) )

Afrique de l’Est (31 408; 939; 13 181): Comores (247; 5; 129), Djibouti (4 582; 45; 3 859), Érythrée (143; 0; 39), Éthiopie (4 532; 74; 1 213), Kenya (4 738; 123) ; 1 607), Madagascar (1 596; 14; 655), Maurice (337; 10; 326), Rwanda (702; 2; 357), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2 779; 90; 782), Sud Soudan (1 882; 34; 122), Soudan (8 580; 521; 3 325), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (770; 0; 578)

Afrique Australe (97 011; 1 925; 52 420): Angola (176; 9; 66), Botswana (89; 1; 25), Eswatini (627; 5; 285), Lesotho (4; 0; 2), Malawi (730; 11 ; 258), Mozambique (733; 5; 181), Namibie (55; 0; 19), Afrique du Sud (92 681; 1 877; 50 326), Zambie (1 430; 11; 1 194), Zimbabwe (486; 6; 64)

Carte interactive mise à jour quotidiennement