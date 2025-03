La nouvelle vie de Hiba Abouk après sa séparation avec Hakimi puis Antonio Rivella

Hiba Abouk, l’actrice espagnole d’origine tunisienne, entame un nouveau chapitre de sa vie après sa séparation d’avec le footballeur Achraf Hakimi, puis récemment avec Antonio Rivella. Cette dernière rupture, survenue le 13 mars 2025, marque la fin d’une relation de quatre mois avec le compagnon de l’actrice. Les deux ont cessé de se suivre sur les réseaux sociaux, un geste qui a confirmé leur séparation. Selon les proches du couple, les raisons de cette rupture seraient dues à des « divergences de valeurs et de visions de la vie ». Depuis, Hiba Abouk a pris un nouveau départ, se concentrant sur ses enfants et sa carrière.

Hiba Abouk désormais dans un luxueux appartement à Madrid

L’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Abouk, est désormais célibataire, depuis sa séparation avec Antonio Rivella. Mère de deux garçons, Amin (3 ans) et Naïm (13 mois), issus de sa précédente relation avec Achraf Hakimi, elle vit désormais seule avec ses enfants dans un luxueux appartement de 400 mètres carrés situé dans le quartier d’Argüelles à Madrid. Cet appartement, dont le loyer mensuel dépasse les 6 000 euros, est une véritable oasis de tranquillité pour l’actrice et ses enfants. Idéalement situé à proximité de la Plaza de España et du Parque del Oeste, l’endroit permet à Hiba de profiter de moments en plein air avec ses enfants, tout en restant au cœur de Madrid.

Avant de quitter Paris suite à sa rupture avec Hakimi, Hiba Abouk avait trouvé cet appartement somptueux, d’une valeur de plus de deux millions d’euros. Elle a même fait appel à un architecte d’intérieur pour repenser entièrement la décoration de son nouveau chez-soi. Ce déménagement marque un tournant dans sa vie, l’actrice cherchant à s’éloigner de l’ombre de son ex-compagnon et à s’offrir un nouveau départ. Si son histoire avec Antonio Rivella n’a pas duré, Hiba semble avoir trouvé un équilibre dans sa nouvelle vie à Madrid.

Rupture déjà actée bien avant les accusations de viol

La décision de se séparer d’Achraf Hakimi remonte à 2023, bien avant les accusations de viol qui avaient secoué la vie du footballeur. La rupture avait été confirmée par l’actrice dans un communiqué où elle expliquait qu’elle avait quitté Paris avec ses enfants, préférant Madrid à la capitale française. Bien que la séparation ait eu lieu avant les accusations contre Hakimi, l’actrice a été profondément affectée par l’ensemble de la situation, expliquant son silence prolongé par le besoin de digérer ce « choc ».

Achraf Hakimi, placé sous contrôle judiciaire début mars 2023, faisait face à des accusations de viol portées par une jeune femme de 24 ans. A l’époque, le défenseur du Paris Saint-Germain niait les faits et affirme que la plainte constitue une tentative d’extorsion de fonds. Malgré cette tourmente, Hiba Abouk a choisi de clarifier sa position à travers une déclaration, soulignant que la rupture était déjà actée bien avant que les accusations n’éclatent. L’actrice a confié avoir été sous le choc non seulement par la fin de son mariage mais aussi par les événements qui ont suivi.

Derniers mois éprouvants pour Hiba Abouk

« Après avoir pris la décision de me séparer légalement, je ne pouvais imaginer que je devrais en plus affronter cette ignominie », avait-t-elle confié. Hiba Abouk, tout en faisant confiance à la justice, précise qu’elle restera toujours du côté des victimes. Militante des droits de l’homme et des réfugiés, l’actrice, d’origine tunisienne et libyenne, s’engage depuis longtemps à défendre des causes qui lui sont chères, en lien avec son parcours familial.

Dans cette période difficile, elle s’efforce de reprendre sa « vie personnelle, publique et professionnelle de la manière la moins dommageable et traumatisante possible ». Si les derniers mois ont été éprouvants pour Hiba Abouk, elle semble déterminée à aller de l’avant et à offrir à ses enfants un avenir serein, loin des turbulences de son passé.