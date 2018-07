La nouvelle école capitaliste en Afrique noire : De la marchandisation à la fin de l’école ?

Le Gabonais Gilbert Nguema Endamne publie « La Nouvelle École capitaliste en Afrique noire », un essai pertinent sur la question essentielle de l’éducation en Afrique noire.

Depuis une trentaine d’années, l’éducation est un secteur en crise en Afrique noire, notamment au Gabon. À l’heure où l’école se veut pour tous, des milliers d’enfants ne sont pas ou mal scolarisés. Les coupables ?

Les fausses promesses du capitalisme ! Sous prétexte de rendre l’éducation rentable, les écoles se privatisent, le savoir devient marchandise et, tandis que certains s’enrichissent, les inégalités se creusent, l’humanisme recule et l’égalité des chances ne semble plus qu’une lointaine chimère…

Dans cet essai vif et complet, Gilbert Nguema Endamne s’insurge contre les conditions déplorables d’enseignement en Afrique noire, des conditions qu’il serait grand temps d’améliorer !

L’AUTEUR – Gilbert NGUEMA ENDAMNE Professeur de sociologie de l’éducation, Gilbert Nguema Endamne est enseignant-chercheur à l’ENS de Libreville. Il donne également des cours à l’Université Omar-Bongo ainsi qu’à l’École Nationale d’Administration du Gabon.

EXTRAIT

L’Afrique souffre d’un système éducatif calqué sur le modèle occidental en perpétuels changements, d’une insuffisance de ressources pour le financer et des mentalités africaines, qui croient désespérément au miracle que l’école pourrait encore produire pour changer leur destin terrestre. Le système scolaire obligatoire, comme le fait remarquer avec justesse Ivan Illich, devient en définitive une entrave au droit à l’instruction, et donc à l’épanouissement des hommes.

Les savoirs enseignés enferment les individus ou les bénéficiaires de l’école dans des schémas tracés par la division du travail et qui mettent l’accent sur la spécialisation. La pédagogie, comme cheval de Troie de l’économie, s’est résolument appliquée à saucissonner des savoirs. Aussi, l’absence de ralliement des savoirs entre eux produit-elle des individus incomplets, qui n’arrivent pas à résoudre les problèmes. Ils gardent les apprenants dans l’ignorance et augmentent les risques d’une distanciation entre eux et la société tout entière.

