La mine d’or ivoirienne de Koné bientôt opérationnelle

Alors que la mine d’or de Koné est considérée comme l’un des plus grands gisements aurifères au monde, Montage Gold, le groupe minier canadien responsable de l’exploitation de cette mine, avait prévu une première coulée d’or en 2027 avec pour objectif 300000 onces par an pendant 20 ans, et des réserves estimées à 5 millions d’onces. Bonne nouvelle, la première coulée est maintenant attendue dès cette année!

Présentée officiellement le 02 avril 2024 aux autorités ivoiriennes, la mine de Koné est considérée comme la première mine de classe mondiale en Côte d’Ivoire, avec des réserves estimées à environ 5 millions d’onces d’or. Sa construction avait débutée en décembre 2024 et grâce à des progrès notables dans les travaux, le groupe minier canadien a annoncé des avancées significatives dans le développement de l’usine de traitement de la future mine, tout en annonçant en parallèle la finalisation d’autres chantiers aussi stratégiques que l’infrastructure du stockage d’eau ainsi que des progrès dans le raccordement du projet Koné au réseau. Une accélération du calendrier qui découle d’une découverte prometteuse de zones en haute teneur en or, qui laisse entrevoir un gisement additionnel significatif pouvant compléter les ressources de Koné et accroitre sa production future.

Si les travaux de construction de Koné sont en bonne voie, le contexte actuel des prix de l’or qui ont connu une envolée de prés de 70% en 2025, avec une globale conservation de cette tendance en ce début d’année 2026, avec une progression d’environ 5% jusqu’à présent selon Trading Economics, Montage Gold se veut optimiste, raison pour laquelle il a racheté African Gold Limited , ce qui lui donne le contrôle sur le projet Didievi, un autre gisement prometteur contenant prés d’un million d’onces d’or identifiées jusqu’à présent, permettant ainsi de renforcer son portefeuille, et donc la capacité du groupe à devenir le premier producteur d’or en Afrique de l’Ouest.

Il est important de noter que Montage Gold ne dispose pas encore de mines en production. Tablant sur une capacité de plus de 300000 onces d’or par an au cours des dix premières années d’exploitation, sur les vingt prévues. Si désormais l’annonce de la première coulée est pour la fin 2026, aucune prévision de production initiale n’ayant encore été communiquée, la mise en service de ce gisement permet à l’industrie minière ivoirienne d’attirer des investisseurs, ce qui stimule l’emploi local et le développement économique du pays.