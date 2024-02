La Mauritanie à la tête de l’Union africaine dans une période d’évolution de l’institution

Dans un contexte de changements significatifs, la Mauritanie, sous la direction du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a endossé la présidence de l’Union africaine (UA) pour un an, marquant un moment historique tant pour le pays que pour le continent africain.

La Mauritanie est un choix par défaut pour succéder aux Comores. Le pays était le seul représentant de l’Afrique du Nord-Ouest consensuel en raison de la brouille entre l’Algérie et le Maroc. La République islamique de Mauritanie se distingue aujourd’hui par son rôle actif dans la médiation régionale, qualités qui ont contribué à son élection à la tête de l’UA. Le président Ghazouani, qui va devoir prochainement entrer en piste pour un second mandat à la tête de son pays, est reconnu pour son pragmatisme et sa capacité à dialoguer.

Des priorités bien définies pour l’avenir de l’Afrique

Avec un agenda axé sur la paix, le développement économique et social, ainsi que l’intégration continentale, le mandat du président Ghazouani s’annonce comme une période charnière pour l’UA, offrant l’opportunité de répondre efficacement aux aspirations des peuples africains. Surtout, les tensions entre l’Algérie et le Maroc d’une part et les crises à répétition dans la région du Sahel d’autre part, rendent la période particulièrement délicate.

Contexte historique de l’Union africaine

Fondée en 2002, l’Union africaine succède à l’Organisation de l’unité africaine (OUA), établissant un cadre plus robuste pour l’intégration politique et économique du continent. En se concentrant sur des objectifs comme la démocratie, les droits humains et le développement durable, l’UA joue un rôle pivot dans la promotion de la paix, la sécurité, et le progrès social en Afrique.

L’UA, avec ses 55 États membres, représente l’aspiration collective à l’autodétermination et au développement, soulignant l’importance de l’unité et de la solidarité africaines face aux défis mondiaux. La présidence de la Mauritanie s’inscrit dans cette continuité, symbolisant un engagement renouvelé envers les principes fondateurs de l’organisation.