La Martinique a aussi son « Eudoxie Yao ». Cinq candidates étaient en lice pour obtenir la précieuse couronne de Miss Ronde Martinique 2020. C’est finalement Alice Nicar qui a été élue comme la plus belle « go bobaraba » de Martinique, une île des Caraïbes qui fait partie des petites Antilles. Elle succède à Julie Nourel, lauréate en 2019.

La Martinique a sa Miss Ronde 2020. Elle s’appelle Alice Nicar, âgée de 31 ans et originaire de Rivière-Salée. La jeune dame a été élue après un spectacle d’environ 2 heures, qui se déroulait à l’ancienne aérogare du Lamentin. Elle succède ainsi à Julie Nourel. La nouvelle « go bobaraba » devrait représenter la Martinique à l’échelle nationale, dans quelques semaines.

Neuvième Miss Ronde Martinique de l’histoire, Alice Nicar a su séduire le jury, par sa beauté, son discours et son naturel. La place de première dauphine est revenue à Marjorie, tandis que Béatrice a terminé comme deuxième dauphine. La prochaine étape est l’élection nationale où la « go bobaraba » Alice Nicar devra à nouveau faire la différence face à des candidates issues des quatre coins de la France.

Lors de cette édition 2020, les candidates ont effectué cinq passages sur la scène. Le premier sur le thème « Black Is Beautiful ». Elles ont ensuite défilé en tenue de ville, en lingerie, en maillot, et en habits de soirée. Le jury était composé de six personnes, trois hommes et trois femmes. Trois sont des professionnels de la mode, à savoir un photographe, une créatrice, et une professionnelle du maquillage.

Sur les réseaux sociaux, les différentes candidates à cette élection ont été félicitées par les internautes. « Tout d’abord un grand bravo à ces chères belles dames de Miss ronde Martinique, pour le très beau spectacle. Je tiens à féliciter particulièrement Alice pour son beau parcours. Ma belle, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite en espérant que l’année 2021 soit meilleure que 2020 », a indiqué un premier internaute répondant au nom de Yoyo. « Bravo les filles ! Vous avez tenu le coup, malgré toutes les péripéties liées à la crise sanitaire ! », a, pour sa part, écrit Judi.