La marque de vêtements « Wazal » veut valoriser la mode africaine

Créée en 2005 par le Franco-camerounais Ayissi Nga Joseph-Marie alias Jj Style, la marque de vêtements « Wazal » veut conquérir la sphère mondiale de la mode, ce domaine pluriel en pleine évolution.

Si l’Afrique subsaharienne, la France et l’Angleterre sont des acquis pour « Wazal », le reste du monde est loin de l’être pour cette marque qui vise le sommet, après ses débuts marqués par quelques réussites au niveau international. Décryptage !

Coup de Projecteur sur le parcours de « Wazal »

Cette marque veut valoriser la mode africaine sur l’échiquier international. Créée en 2005 par le célèbre Franco-camerounais Ayissi Nga Joseph-Marie alias Jj Style, « Wazal » est un assemblage de Waza, nom d’un parc naturel au Cameroun et de la lettre « L » de lion, animal symbole de ce pays. Elle exprime un univers fashion sport dans une recherche permanente de matières, styles et créativité. « Wazal », c’est le fruit d’une créativité qui fait recours aux couleurs pour attirer l’attention de tout passionné de la mode. « Dans des mélanges des couleurs comme le noir, l’orange, le bleu, l’écru et divers imprimés, on y ajoute des touches de matières telles que le coton pur, le molleton, le jean, le wax, le milano, le cuir et de la fourrure synthétique sous divers motifs », a déclaré Ayissi Nga Joseph-Marie, à Afrik.com.

Si la route vers le succès est parfois longue pour certains, elle est aussi un véritable raccourci pour d’autres. Une année après le lancement de « Wazal », des artistes et footballeurs de renom se sont approprié la marque. « En 2006, j’ai lancé les premiers modèles qui sont portés par certaines célébrités telles que : Singula, Alpeco, Wayne Beckford, le footballeur ivoirien passé par le FC Seville, Romaric Koffi et Lalcko, la star Matt Pokora et l’humoriste Fabrice Eboué qui a joué dans le célèbre film le Crocodile du Botswanga ».

Quand la réussite dicte les ambitions

Conscient de la concurrence dans le milieu de la mode au niveau international, Ayissi Nga Joseph-Marie et son équipe ont, en 2013, présenté trois concepts permettant à la marque de se frayer un chemin dans ce domaine du look. « En 2013, nous avons été parmi les invités de l’ambassade du Cameroun à Paris pour l’exposition lors de la fête de la jeunesse camerounaise, puis à la Fashion Night à l’Elysée Lounge de Paris où nous avons présenté trois concepts : WazalRock, Braguette Tété et Africafutur. Ces concepts s’appuient sur des critères qui ont, depuis le début, symbolisés son parcours : Audace, Respect et Création ».

Sept ans après, le créateur de la marque est plutôt satisfait. « Grace à ces concepts, nous avons reçu une nomination au Beffta Awards, en 2016, à Londres, en Angleterre. Nous sommes satisfaits de notre parcours. Nous travaillons en collaboration avec une équipe de communication et marketing pour faire rayonner notre marque sur le plan international ».

Ainsi, face à la mutation et à l’évolution des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication, « Wazal » veut s’appuyer sur le numérique pour atteindre un public aussi large que varié. « Le public Wazal est rattaché à la richesse culturelle. D’où notre valorisation de la richesse, des éléments qui nous entourent, la créativité sans limite ainsi que le vivre ensemble (…). Nous travaillons sur la conception d’un blog qui permettra à ceux qui nous suivent d’y retrouver toutes nos actualités, que ce soit vestimentaire ou même en ce qui concerne la bande dessinée ». Ajoutant que « nous projetons d’organiser un showroom et de procéder à la création de notre usine de fabrication pour satisfaire notre clientèle, grâce à la création des boutiques ».