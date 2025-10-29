La marque de mode italienne OVS s’engage dans le coton africain durable avec Cotton made in Africa

Le groupe italien de prêt-à-porter a annoncé son partenariat avec la norme Cotton made in Africa (CmiA), renforçant ainsi son engagement en matière de traçabilité et de durabilité du coton. Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de valorisation des chaînes de coton africaines, alors que les défis sociaux et environnementaux restent considérables.

OVS a officiellement rejoint le réseau de marques partenaires de la norme CmiA. Le fabricant de vêtements explique avoir choisi ce label pour mieux sourcer la fibre la plus utilisée dans ses collections. Dès 2025, près de 2,5 millions d’articles, notamment pour enfants, contiendront du coton certifié.

Créée en 2005 par la fondation allemande Aid by Trade Foundation, Cotton made in Africa vise à aider les petits producteurs africains à s’émanciper par le commerce plutôt que par l’aide humanitaire.

La certification repose sur trois piliers : les droits humains et l’inclusion, la protection de l’environnement et l’accès au marché. Elle interdit le travail forcé, la déforestation primaire et les semences génétiquement modifiées, tout en promouvant des pratiques agricoles durables. Aujourd’hui, environ 30 % du coton africain est certifié CmiA, soit près d’un million de petits exploitants.

OVS veut être une marque responsable

Pour OVS, ce partenariat traduit une volonté d’accroître la transparence de sa chaîne d’approvisionnement et d’améliorer la traçabilité du coton, de la balle au vêtement fini. Il renforce également son image de marque responsable auprès des consommateurs. Cette initiative pourrait inciter d’autres acteurs du textile européen à suivre la même voie, augmentant ainsi la demande de coton africain durable.

Mais les défis restent nombreux : la certification ne garantit pas toujours une hausse des revenus pour les producteurs, et la traçabilité totale du coton demeure complexe. Dans un contexte de prix volatils et de changements climatiques, la réussite dépendra de la capacité à maintenir ces engagements dans la durée.

Pour les pays africains, cette collaboration représente une opportunité de mieux valoriser leur production et d’accéder à des marchés plus rémunérateurs. En s’associant à Cotton made in Africa, OVS contribue à un dialogue renouvelé entre l’industrie textile européenne et les producteurs africains, au service d’un coton plus équitable et plus durable.