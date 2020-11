La maison d’enfance de Kobe Bryant vendue à 449 millions

Située au cœur de Wynnewood en Pennsylvanie, la maison d’enfance de Kobe Bryant, a été vendue à 810 000 dollars (environ 449 millions FCFA). La star du basketball a vécu dans le magnifique édifice colonial jusqu’à ce qu’il soit reconnu au niveau national au Lower Merion High School, où il a mené son équipe de lycée à un championnat d’État.

La caractéristique la plus importante de la maison est le panier de basket de Kobe Bryant dans l’allée où il a passé d’innombrables heures à perfectionner son art, selon l’agent inscripteur. L’installation s’étend sur plus de 3 000 pieds carrés, 5 chambres, 3 salles de bain et une grande salle bonus. L’allée circulaire de la maison présente un aménagement paysager serein et de magnifiques parterres de fleurs.

À l’intérieur, elle comprend un grand salon qui mène à la salle à manger. La cuisine possède des comptoirs en granit et des armoires en faux platane personnalisés. Des portes coulissantes en verre mènent à la terrasse arrière donnant sur l’impressionnante cour de gazon synthétique, qui est également accessible à travers la caverne.

« C’est la seule maison du pays qui a cette distinction », a déclaré Kate Bayer, la vendeuse, selon Fox Business. Elle a ajouté qu’elle se sentait privilégiée de vivre dans une maison qui était autrefois occupée par la légende de la NBA. « Lorsque nous avons emménagé, tout le monde et je veux dire tout le monde a demandé : « Savez-vous qui vivait là-bas ? ».

La famille Bryant a vendu la propriété pour 510 000 dollars (plus de 283 millions FCFA) en 2008 et c’est la première fois qu’elle est sur le marché pour la vente depuis sa dernière transaction. Elle a été vendue le 6 novembre à 810 000 dollars (environ 449 millions FCFA).

Selon le Los Angeles Times, les autres propriétés de Kobe Bryant comprennent une maison à Pacific Palisades qu’il a acquise pour 2,5 millions de dollars (plus de 1,3 milliard FCFA) et un manoir avec vue sur l’océan dans la communauté Pelican Ridge de Newport Coast qu’il a vendus pour 6,16 millions de dollars (plus de 3,4 milliards FCFA), respectivement en 1999 et 2015.

Légende de la NBA et l’une des icônes du basketball les plus célèbres au monde, Kobe Bryant est mort dans un accident d’hélicoptère, en janvier. Il était en compagnie de sa fille de 13 ans, Gianna. John Altobelli, entraîneur en chef de baseball à Orange Coast College, y était également avec sa femme Keri et sa fille Alyssa.