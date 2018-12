L’interdiction de Mawio, un journal hebdomadaire en Tanzanie, a préoccupé les observateurs qui soupçonne le gouvernement du président John Magufuli de vouloir exercer des pressions sur les journalistes et étouffer la liberté d’expression. Mawio avait relayé des accusations liant deux anciens présidents à des contrats miniers controversés.

Le journal privé de Mawio a été interdit pour deux ans le 15 juin, le gouvernement suspendant son édition imprimée et ses plateformes en ligne. Le ministre de l’information de la Tanzanie, Harrison Mwakyembe, a déclaré dans un communiqué que le journal a été suspendu pour avoir publié les photos de deux anciens présidents, Benjamin Mkapa et Jakaya Kikwete, dans son édition du 15 juin et les mettant en cause dans une enquête sur des malversations dans le secteur minier.

Une commission d’enquête du gouvernement, mandatée par le président Magufuli, a estimé ce lundi à 75 milliards d’euros les pertes fiscales liées aux fraudes autour de l’exploitation minière depuis 1998, mettant en cause les sociétés étrangères, notamment l’Acacia Mining, cotée au Royaume-Uni. Ces sociétés auraient sous-payé la Tanzanie pour plusieurs dizaines de milliards de dollars en exportations d’or et de cuivre depuis 1998, principalement en raison de la non déclaration de revenus. Le rapport pointe des contrats d’exploitation largement défavorables à l’État tanzanien. Pour autant, les deux anciens présidents ne sont jamais cités dans l’enquête.

C’est la deuxième fois en deux ans que le gouvernement sanctionne Mawio. En janvier 2016, le gouvernement avait invoqué la loi de 1976 sur les journaux pour annuler la publication de l’hebdomadaire en participant qui publiait une couverture «incitative» de la situation tendue à Zanzibar suite aux élections générales de 2015.

Les observateurs considère cependant que le gouvernement devient de plus en plus intolérant à la critique dans la presse et les médias sociaux. « Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que la Tanzanie utilise l’ordre public comme une excuse pour frustrer le flux d’information et le débat public« , a déclaré Angela Quintal du Comité pour la protection des journalistes. « Une interdiction de deux ans équivaut à la fermeture de la publication« .

Au cours de la dernière décennie, au fur et à mesure que l’espace médiatique en Tanzanie s’est ouvert, la multiplicité des lois qui donnent aux fonctionnaires un large pouvoir discrétionnaire pour restreindre les organisations de médias sur la base de la sécurité nationale ou de l’intérêt public a également augmenté. En 2015, l’ancien président Kikwete a signé une loi controversée sur la cybercriminalité qui donne aux autorités des pouvoirs radicaux pour emprisonner ceux qui offensent le président, en contradiction avec les normes juridiques et internationales en matière de droits de l’homme. Le passage de la Loi sur la statistique en mars 2015, qui a permis de publier des données non approuvées par le Bureau national des statistiques illégales, a également été très critiquée. En novembre 2016, Magufuli a signé la Loi sur les services aux médias, remplaçant les mécanismes indépendants de surveillance des médias par un gouvernement contrôlé et exigeant que tous les journalistes obtiennent l’accréditation d’un conseil d’administration nommé par le gouvernement.

Toutes ces lois se sont conjuguées pour créer un environnement hostile pour les médias tanzaniens, où les garanties constitutionnelles pour la liberté d’expression ne correspondent pas nécessairement à la liberté de la presse. L’année dernière, le journal hebdomadaire Mseto a été fermé pour avoir publié une histoire reliant Magufuli à la corruption au cours des élections. Le journal East African de Nairobi, a également été expulsé du pays en 2015 pendant un an.

Le président Magufuli, qui est également surnommé «le Bulldozer», a mis en garde les médias et annoncé que la liberté de la presse a ses limites.

Article source Quartz Africa