Rendez-vous aux Sablettes pour la jeunesse algérienne avec Abdelmadjid Tebboune

La coordination des jeunes d’Alger de la campagne électorale du candidat sortant Abdelmadjid Tebboune, a lancé, jeudi 29 août 2024, une initiative en faveur des jeunes, qui constitue un espace dédié au débat et à l’explication du programme du candidat indépendant dans les différents domaines.

Le coordinateur des jeunes d’Alger pour la direction de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Anis Abdelilah Ailoul, a indiqué que cette initiative intitulée « Podcast .. la jeunesse avec vous », constituait une tribune pour la libre expression au profit des jeunes, leur permettant de présenter leurs propositions et aspirations, mais aussi de soulever leurs préoccupations dans les différents domaines liés à leur vie quotidienne.

Ailoul a ajouté que cette initiative, organisée au niveau de la promenade des Sablettes à Alger, vise à expliquer le programme du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, comportant de nombreux axes « en adéquation avec les exigences de l’époque, loin des méthodes classiques », précisant que la coordination cherche, à travers ces espaces, à « ouvrir une nouvelle ère d’interaction avec les citoyens, notamment les jeunes, pour les encourager à s’engager pleinement et activement dans la vie politique et à les associer dans la gestion de leur pays« .

L’initiative vise à encourager les jeunes à participer massivement à la présidentielle du 7 septembre prochain, pour faire entendre leur voix dans la construction de l’avenir de l’Algérie nouvelle, afin que leurs aspirations, ferments du futur du pays, puissent être pleinement prises en compte.

Cette initiative rejoignait l’esprit de la grande manifestation organisée début juillet à l’occasion de la Fête nationale et de la Jeunesse par le Conseil supérieur de la Jeunesse sur cette même plage des Sablettes, à laquelle plus de 8000 jeunes venant de 58 willayas avaient participé, et au cours de laquelle le Président du CSJ Mustapha Hidaoui avait notamment exhorté les jeunes Algériens à être la « locomotive de la conscience politique dans le pays« .

Le déroulement exemplaire de la campagne électorale algérienne frappe tous les observateurs, qui notent une large implication populaire dans cette élection et la volonté de la part de toutes les parties en présence de donner une véritable respiration démocratique au pays. Alors que les suites chaotiques des « printemps arabes » de la dernière décennie dans plusieurs pays du Maghreb n’ont pas permis l’organisation de débats politiques ouverts et pluriels, l’Algérie offre aujourd’hui un véritable exemple démocratique et populaire.

Et parce que la jeunesse est l’avenir de l’Algérie, l’engagement fort du candidat sortant, Abdelmadjid Tebboune, dans la prise en compte de ses aspirations, confirme le véritable tournant qu’a vécu ce pays au cours des dernières années.