La jeune auteure gabonaise Auxilya M’Bouity publie son premier roman aux Éditions Jets d’Encre

D’une plume simple et malicieuse, Auxilya M’Bouity conte les aventures du petit Jessy, garçon espiègle et attachant que l’on suit avec plaisir dans ses péripéties.

Le petit Jessy n’a pas toujours une vie facile : petite sœur envahissante à qui il faut prêter ses jouets, changement d’école, récitation devant toute la classe ou abus de sucreries qui se changent en carie, dur, dur d’être un petit garçon épanoui. Surtout quand on déborde d’énergie et qu’on enchaîne les bêtises…

L’AUTEURE – Auxilya M’Bouity est née en 1992 à Port-Gentil au Gabon. Auxilya M’Bouity est étudiante en comptabilité-contrôle-audit et se lance dans l’écriture, moyen pour elle de s’évader. Le Petit Jessy est son premier roman.

EXTRAIT

Depuis quelque temps, Jessy mangeait des sucreries à longueur de journée. Toutes sortes de sucreries : bonbons, biscuits, glaces… L’ayant remarqué, sa maman décida de les cacher, mais elle ignorait qu’il connaissait la cachette à sucreries. Souvent, alors que tout le monde était occupé par autre chose et que personne ne pouvait le voir, Jessy se dirigeait vers la cuisine et, à l’aide d’une chaise, atteignait les sucreries qui se trouvaient plus haut dans l’armoire. Heureusement, il faisait très attention et prenait garde de ne pas tomber. Il en mangeait certaines vite fait dans la cuisine et en emportait d’autres dans sa chambre, qu’il cachait sous son lit pour éviter que quelqu’un ne les trouve. Il savait que si sa maman découvrait son secret, elle se mettrait en colère.

Le petit Jessy est publié aux Editions Jets d’Encre