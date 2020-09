La jet-setteuse Huddah Monroe affole la Toile

Huddah Monroe a révélé son intention d’avoir un bébé. Dans un article partagé sur ses histoires Instagram, elle a déclaré que ses jeunes cousins avaient des bébés, ce qui lui donnait l’envie d’en avoir un. La jet-setteuse controversée, a déclaré qu’elle ne voulait pas être cette tante qui finit par s’occuper des enfants des autres lors d’événements.

Chaque chose en son temps. Après avoir fait la pluie et le beau temps, la jet-setteuse kényane Huddah Monroe, qui avait révélé qu’elle entretient les relations sexuelles uniquement avec les présidents et les vice-présidents, décide enfin de devenir maman… « Mes cousins et mes frères, à 19, 20, 21, et 22 ans, viennent d’avoir des enfants… sans aucune source de revenus ! Je dois accoucher le plus tôt possible avant de devenir la vieille tante qui nourrit toute la famille », dit-elle, en lançant un… appel d’offre.

Son message a attiré un certain nombre de fans, qui ont envahi son Instagram pour déposer leur candidature. Quelques heures après avoir fait le message, Huddah Monroe, a été obligée de purifier l’air, à cause des nombreux hommes dans sa boîte de réception. La mondaine a dit qu’elle plaisantait à propos de tout cela et que les gens doivent s’arrêter avec les nombreuses propositions.

« SMH, avoir des enfants était une blague. Vous ne pensez pas que je puisse choisir parmi une liste ? Lol ! Ne cherchez pas d’abord une carrière en DM », a-t-elle indiqué. Malgré cette déclaration, certains hommes ne sont pas prêts à abandonner l’affaire. Une occasion qu’ils attendaient certainement depuis belle lurette. Les réseaux sociaux se sont transformés en enfer pour Huddah Monroe, qui regrette certainement d’avoir posté une telle déclaration, tellement que sa boite de réception a été pulvérisé par des messages.

Devenue célèbre grâce aux vidéos musicales qu’elle a eues à faire et aux nombreux contrats de publicité, Huddah Monroe de son vrai nom Al Huda Njoroge, est une star de la Toile au Kenya avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram.