La Hajj 2020 aura bien lieu !

Alors que le spectre d’un report du Hajj à la Mecque, Edition 2020, se faisaient de plus en plus insistant, l’Arabie Saoudite a annoncé que ce grand pèlerinage aura bien lieu, cette année. Avec beaucoup de restrictions cependant.

L’épidémie de Coronavirus a contraint toutes les nations du monde à revoir leurs différents calendriers. Et l’Arabie Saoudite n’a pas dérogé à la règle, notamment en prenant des décisions inhabituelles par rapport au pèlerinage à la Mecque, qui va, pour cette année, se limiter aux personnes se trouvant à l’intérieur du royaume.

Tenant en compte les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui avertit que la pandémie de Coronavirus continue de s’accélérer dans le monde, l’Arabie Saoudite a finalement décidé, ce lundi 22 juin 2020, de maintenir fin juillet le grand pèlerinage de la Mecque, l’un des plus importants rassemblements religieux au monde.

Si le Hajj 2019 avait attiré 2,5 millions de musulmans, l’Edition 2020 connaît toutefois des restrictions : seulement un nombre très limité de fidèles pourront l’effectuer. Sont donc autorisées à effectuer le pèlerinage, les personnes de toutes nationalités se trouvant à l’intérieur du royaume saoudien, conformément aux mesures de précaution destinées à contenir la propagation du Coronavirus.

Cette décision est d’autant plus justifiée que l’Arabie Saoudite demeure le pays arabe du Golfe le plus touché par le Covid-19, avec plus de 161 000 personnes officiellement infectées pour 1307 décès. Ce qui avait d’ailleurs conduit les autorités saoudiennes à annuler le petit la oumra (petit pèlerinage).