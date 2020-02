La Guinée : un pays prisonnier de ses dirigeants

Bientôt 62 ans que la Guinée est devenue un Etat souverain. Pendant tout ce temps, le pays n’a connu que cinq Présidents. Et à chaque fois, à une exception près, le pays a connu des dirigeants avides de pouvoir, totalement imperméables à toute notion de démocratie et d’alternance. L’histoire du peuple de Guinée est celle d’un peuple bâillonné, privé de toute aspiration à la démocratie.

Le 28 septembre 1958, la Guinée, sous la houlette de Sékou Touré osait dire non au général de Gaulle qui a personnellement battu campagne pour que toutes les colonies votent oui pour le référendum en vue de la création de la Communauté franco-africaine. Conformément au mot d’ordre des partis politiques panafricains de l’époque, le Rassemblement démocratique africain (RDA) et le Parti du regroupement africain (PRA) qui avaient chacun appelé leurs militants à voter non, Sékou Touré a œuvré pour la victoire du non dans son pays.

Pendant ce temps, tous les autres leaders ont pris le contre-pied de la décision commune, en appelant leurs compatriotes à voter oui. La Guinée de Sékou Touré est donc devenue le premier pays à goûter aux délices de l’indépendance parmi les colonies françaises d’Afrique noire. Délices, non; loin de là, car la France s’est promise de rendre la vie dure au jeune Etat. Les premières années n’ont donc pas été de tout repos pour le syndicaliste devenu président de la République, Sékou Touré.

De Sékou Touré à Lansana Conté

Mais en Afrique, il est un héros, adulé de toutes parts, porté en triomphe par la jeunesse militante. Cependant, au fil des ans, le héros s’est mué en tyran, un bourreau pour son peuple, bref l’homme du « camp Boiro », de la « diète noire », dont la torture et l’élimination physique de toute personne soupçonnée, à tort ou à raison, de s’opposer à son régime est devenue la règle. Il maintint donc son peuple dans une soumission assise sur la terreur, pendant 26 ans, avant que la faucheuse ne vienne avoir raison de lui.

Une semaine après la mort de Sékou Touré, le 3 avril 1984, le colonel Lansana Conté renversait le Président intérimaire, Louis Lansana Beavogui. C’était parti pour un règne de vingt-quatre longues années durant lesquelles le pays a été tenu d’une main de fer. Le Président Conté qui, au début, avait fait semblant d’instaurer la démocratie, avait très vite tourné sa veste. Elections remportées au premier tour, sans discontinue, de 1993 jusqu’à sa mort, le 22 décembre 2008. Opposants combattus et emprisonnés, etc.

De Moussa Dadis Camara à Alpha Condé

Et l’histoire bégaya. Deux jours après le décès de Lansana Conté, un groupe d’officiers s’empara du pouvoir et leur porte-parole, le capitaine Moussa Dadis Camara, s’autoproclama président de la République, le 24 décembre 2008. Quelques semaines d’exercice du pouvoir ont suffi pour que l’envie de s’y accrocher transparaisse dans les propos du capitaine putschiste. Le tableau de ce régime fut noirci par le massacre du 28 septembre 2009. Victime d’une tentative d’assassinat, le 3 décembre 2009, Dadis Camara dut renoncer au pouvoir, le 15 janvier 2010, et fut remplacé par le numéro 2 du régime, le général Sékouba Konaté. La même année, fut organisée l’élection présidentielle qui porta au pouvoir le célèbre opposant au régime Conté, Alpha Condé.

Celui-là même qui avait été jeté en prison pour ses convictions, son combat pour le triomphe des libertés démocratiques sous le régime Conté, et qui après avoir été réélu en 2015 est censé finir son second et dernier mandat en 2020. Contre toute attente, il se met à nourrir l’ambition de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Toutes les contestations organisées dans le pays ne semblent pas émouvoir outre mesure l’ex-opposant qui paraît décidé à atteindre son objectif. Le peuple guinéen est donc attendu sur la question le 1er mars 2020 où il se prononcera au référendum constitutionnel, en même temps qu’il élira ses députés.

Ce peuple rêve d’une alternance démocratique et pacifique qui, depuis l’indépendance, demeure pour lui un mirage. Le Président Alpha Condé devrait pouvoir comprendre qu’il est encore temps pour lui de sortir par la grande porte. Bien souvent à refuser de sortir par la grande porte, on finit par sortir par la fenêtre. Nous finirons par ce proverbe : « Quand on ne sait pas où on va, on sait au moins d’où on vient ». A bon entendeur !