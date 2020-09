La Guinée-Bissau a célébré la fête nationale en présence de 5 chefs d’Etat

La célébration du 47e anniversaire de l’accession de la Guinée Bissau à la souveraineté internationale, ce jeudi 24 septembre, a vu la présence effective de cinq chefs d’Etat de la sous-région, de Premiers ministres et de ministres de divers pays.

C’est le Président bissau-guinéen lui-même qui, dans une adresse à la nation, avait annoncé la couleur en informant que cinq de ses homologues de la Sous-région allaient effectuer le déplacement, à Bissau, à l’occasion du 47e anniversaire de l’accession de la Guinée-Bissau à la souveraineté internationale.

Il s’agissait des Présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Macky Sall du Sénégal, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, Faure Gnassingbé du Togo et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso.

Le Président bissau-guinéen a qualifié cette journée d’ « historique et inoubliable », invitant ainsi ses compatriotes à oublier leur appartenance politique pour se joindre à la fête. Mais, dans ce contexte fortement marqué par la pandémie du virus, nombre de politologues ont critiqué l’organisation d’un tel événement avec autant de monde dans un espace aussi fermé.

Qu’à cela ne tienne. Les cinq chefs d’Etat annoncés ont effectivement fait le déplacement, ce jeudi 24 septembre 2020. Et d’autres pays se sont fait représenter par leur Premier ministre ou leur ministre. Comme à l’accoutumée, le Président Embalo a décerné des décorations à des militaires et civils et prononcé un discours.

Aussi, les deux Présidents sénégalais et nigérian, Macky Sall et Muhammadu Buhari, ont vu leurs noms attribués à des avenues. Une façon de leur dire merci après leur soutien au chef de l’Etat lors de la présidentielle passée, en sus de leur implication dans le règlement de la crise que traverse le pays.

Enfin, un déjeuner copieux a été offert, par le chef de l’Etat, aux Présidents, Premiers ministres et ministres qui ont effectué le déplacement.