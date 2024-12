La Gaani : fête identitaire des Baatombus au Bénin

La Gaani, fête identitaire des Baatombus, réunit chaque année des milliers de participants au Bénin et au-delà. Célébrée à Nikki, cœur historique de cette ethnie du nord du pays, cette tradition plonge ses racines dans des siècles d’histoire, mêlant spiritualité, rites et festivités grandioses.

De plus, présidée par l’Empereur Chabi Naïna III, cette célébration transcende les frontières culturelles et temporelles, attirant touristes, curieux et adeptes du patrimoine culturel.

Aux origines de la Gaani : entre spiritualité et bravoure

Pour mieux comprendre cette fête, il convient de remonter à ses origines. La Gaani trouve ses racines dans une adaptation unique de la fête musulmane du Mawlid (ou Mahouloud). Cette adaptation a été introduite par les Dendis, peuple commerçant installé à Nikki avec l’accord du roi de l’époque. Ainsi, cette commémoration est rapidement devenue une célébration collective, symbolisant à la fois la victoire des Baribas sur leurs ennemis et l’entrée dans une nouvelle année selon le calendrier lunaire.

Un parcours rituel chargé de symboles

Tout d’abord, le premier jour, appelé Sonnirou, constitue le point d’orgue des célébrations. L’Empereur de Nikki, monté sur un cheval, réalise un parcours rituel ponctué d’étapes significatives. Par exemple, ces haltes honorent les anciens empereurs et figures marquantes de l’histoire bariba. En particulier, le passage devant les tambours sacrés marque un moment clé où l’Empereur rend hommage aux ancêtres. Par conséquent, ces instants, empreints de solennité, sont rythmés par les sonorités envoûtantes des kankangi, trompettes royales emblématiques.

La kayessi : allégeance et transmission

Ensuite, le deuxième jour, appelé Kayessi, met l’accent sur la continuité et l’allégeance. Les princes et princesses Wassangari y sont baptisés, symbolisés par le rasage de leur tête, un rituel mené par la sœur du roi. En outre, c’est également un moment de bilan pour les dignitaires, les princes et les ministres de l’Empereur. C’est l’occasion de renforcer l’unité et la vision commune de l’empire.

Une célébration culturelle et économique

Par ailleurs, en parallèle des rituels, la Gaani propose une programmation riche : conférences, matchs de football, concerts et spectacles équestres. De surcroît, la foire de la Gaani, organisée chaque année, reflète l’importance économique de cet événement, attirant commerçants et artisans.

Bien que la Gaani reste ancrée dans les traditions, elle évolue pour répondre aux attentes modernes. Son rayonnement dépasse désormais les frontières béninoises, ce qui témoigne de son rôle d’ambassadrice culturelle pour les Baatombus.