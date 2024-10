La francophonie portée par l’Afrique célébrée à Villers-Cotterêts

Avec 321 millions de francophones dans le monde, la langue française continue de rayonner, portée par le dynamisme démographique de l’Afrique. Le XIXᵉ Sommet de la Francophonie, accueilli à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre, met en lumière le rôle croissant du continent africain dans la vitalité de la francophonie mondiale.

Alors que la France accueille à Villers-Cotterêts le XIXᵉ le Sommet de la Francophonie, c’est la première fois depuis trente-trois ans qu’un tel événement se tient sur le sol français. Cet évènement est l’occasion de souligner l’importance croissante de la francophonie, notamment en Afrique, qui représente aujourd’hui le cœur battant de la langue française.

Avec un Village de la Francophonie adossé à l’événement, les participants sont invités à découvrir la diversité culturelle des pays francophones, à travers des pavillons représentant plus de 30 pays et régions du monde. Ce lieu d’échanges et de découvertes propose des spectacles et des performances qui mettent à l’honneur la créativité et les arts vivants des cinq continents, renforçant le rôle de la francophonie comme vecteur de dialogue culturel.

L’Afrique, moteur de la croissance francophone mondiale

En 2022, on estimait à 321 millions le nombre de francophones à travers le monde, ce qui place le français dans le groupe des cinq langues les plus parlées à l’échelle de la planète, après l’anglais, le chinois, l’hindi et l’espagnol, selon le rapport de l’Observatoire de la langue française. Les prévisions considèrent qu’avec le développement des populations en Afrique, le français pourrait atteindre le top 3 en 2050. Sur les quatre dernières années, ce sont déjà 21 millions de francophones supplémentaires, soit une progression de 7 %. Cette croissance est en grande partie alimentée par l’Afrique, qui accueille aujourd’hui environ 60 % de la population francophone mondiale.

Parmi les pays les plus peuplés de francophones, la République Démocratique du Congo (RDC) est en tête avec près de 60 millions de locuteurs, représentant le pays francophone le plus peuplé au monde. Kinshasa est aujourd’hui la plus grande ville francophone, devant Paris. La Côte d’Ivoire suit avec environ 23 millions de francophones, tandis que le Cameroun, quant à lui, compte environ 15 millions de locuteurs. Le Sénégal rassemble environ 10 millions de francophones à peu près comme le Mali. Ces chiffres montrent clairement que l’Afrique subsaharienne est au cœur de l’expansion de la francophonie.

Le Maghreb au centre des regards

Les pays du Maghreb occupent également une place importante dans la francophonie, notamment grâce à leur histoire commune avec la France et l’utilisation du français dans l’éducation, les affaires et l’administration. L’Algérie compte environ 14 millions de francophones, où le français est largement utilisé même s’il n’a pas le statut de langue officielle. Au Maroc, environ 13 millions de personnes parlent le français, qui y est également la langue principale d’enseignement supérieur et de communication internationale. La Tunisie, quant à elle, compte environ 7 millions de locuteurs francophones, avec une forte présence du français dans la culture et l’éducation. Ces trois pays contribuent largement au dynamisme de la francophonie dans la région nord-africaine.

Mais ces pays ont tendances à s’éloigner de la France, surtout depuis le début de la présidence d’Emmanuelle Macron. Le sommet de Villers-Cotterêts, dans la Cité Internationale de la Langue Française, est donc un instant décisif pour renouer le dialogue.

L’avenir du français se construit en Afrique

L’accent mis sur l’éducation, les médias et l’innovation en français fait de l’Afrique le moteur de la francophonie. Les initiatives culturelles présentées au Village de la Francophonie témoignent de cette vitalité et de la capacité de la langue française à se renouveler et à s’adapter à un monde en pleine mutation.

Le sommet de Villers-Cotterêts marque donc une étape importante, célébrant la francophonie comme une communauté mondiale riche et diverse, où l’Afrique joue un rôle clé dans l’avenir du français comme langue de création, de commerce et d’innovation.