La Francophonie au prisme de la recherche : l’apport stratégique du CIRMA

Alors que la Semaine de la Francophonie 2026 met à l’honneur la langue française et la diversité culturelle, le Collectif Interdisciplinaire de Recherche sur le Monde et l’Action Internationale (CIRMA) s’impose comme un acteur intellectuel de premier plan. En croisant rigueur académique et enjeux diplomatiques, le collectif explore l’espace francophone comme un levier de puissance, de solidarité et d’innovation.

Le CIRMA, trait d’union entre savoir et action internationale

Le CIRMA est un réseau d’expertise rassemblant chercheurs, doctorants et praticiens des relations internationales, avec pour ambition de décloisonner les disciplines afin d’analyser les grandes dynamiques mondiales. À travers son réseau CIRM’Search, le collectif produit des notes d’analyse et des travaux de recherche destinés à éclairer les décideurs publics, les diplomates et la société civile sur les mutations de l’action internationale, se positionnant ainsi comme un pont assumé entre le savoir et l’action.

Pensé comme un espace de coopération intellectuelle, le CIRMA structure ses contributions autour d’axes tels que paix, sécurité, fait maritime, enjeux stratégiques ou transformations politiques, offrant une lecture fine des recompositions à l’œuvre dans l’espace francophone et au-delà.

Un « Forum Francophonie » tourné vers la jeunesse

Placée sous le signe de la jeunesse et de sa contribution à un monde plus apaisé, cette édition 2026 de la Francophonie offre au CIRMA l’occasion de proposer un cycle structuré intitulé « Forum Francophonie ». Ce programme mêle réflexions théoriques, retours d’expérience et préconisations concrètes, afin de penser la Francophonie comme un espace d’engagement et de responsabilité pour les nouvelles générations.

Le collectif ouvre la semaine par une conférence consacrée aux relations franco-japonaises de 1848 à 1945, qui permet de replacer les échanges francophones dans le temps long des circulations diplomatiques et culturelles. Moment fort de la participation du CIRMA, les tables rondes assurent ensuite un dialogue direct entre la communauté scientifique et les acteurs de terrain, autour de trois rencontres : « Francophonie et Défense », « Francophonie et Culture » et, pour conclure, « Francophonie et Numérique ».

La Francophonie comme laboratoire d’idées

Par sa participation, le CIRMA ne se contente pas de célébrer une langue qui, selon le rapport 2026 de l’Observatoire de la langue française (OIF), est désormais la quatrième la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs, derrière l’anglais, le mandarin et l’espagnol, et devant l’arabe. Il entend montrer que l’espace francophone est aussi un terrain privilégié de réflexion sur la puissance, la solidarité et la gouvernance mondiale.

Le collectif propose de faire de la Francophonie un véritable laboratoire d’idées, en articulant ses travaux autour de la paix, de la démocratie, du climat, de la culture et du numérique, autant de enjeux que la jeunesse francophone est appelée à investir. Par cette démarche, le CIRMA illustre combien l’action francophone gagne en efficacité lorsqu’elle s’ancre dans la connaissance scientifique et le dialogue entre chercheurs et praticiens.