La Fondation Fotso Maptué prépare des hommages majestueux à Victor Fotso

Le 19 mars 2020, s’éteignait, à 94 ans, à l’hôpital américain de Paris, un magnat camerounais de l’industrie et des finances, l’immense Victor Fotso. Homme d’affaires, homme politique et philanthrope, Victor Fotso, était reconnu pour ses œuvres caritatives qui ont d’ailleurs conduit à la création de la Fondation Fotso Maptué, en 2016. C’est cette fondation qui a décidé de rendre, en septembre et octobre prochains, un hommage mérité au patriarche, dans des lieux chargés de sens.

Le 19 mars 2020, alors que la pandémie de Covid-19 dictait sa loi en Europe, l’homme d’affaires camerounais à succès, Victor Fotso, fermait définitivement ses paupières, à l’hôpital américain de Paris où il avait été conduit quelques jours plus tôt, à cause de quelques ennuis de santé. Un baobab venait de s’écrouler, presque dans l’anonymat, même si quelques titres de la presse ont évoqué l’événement. Le contexte sanitaire qui prévalait et qui a imposé le confinement des populations en Europe, n’était pas de nature à favoriser l’organisation de cérémonies d’hommages à la mesure de la grandeur de l’homme.

Du devoir des hommages

Victor Fotso n’était certainement pas homme à mourir sans recevoir des hommages. C’est pourquoi, quelques mois après son départ, alors que la vie redevient progressivement normale en Europe, la Fondation Fotso Maptué estime que, pour le vécu qui a été le sien, les actes qu’il a posés – l’homme a offert à la commune de Bandjoun dont il était le maire depuis 1996, l’hôtel de ville, l’Institut universitaire de technologie, un stade, des écoles, des églises, etc., toutes choses qui lui ont fait mériter le surnom de Fô Wato Bieng Gap Bi Gung (le Chef qui attrape le gibier, le prépare et le partage à son peuple) –, Victor Fotso doit recevoir les hommages dignes de son rang. « Parce qu’il n’a jamais su parler de lui et que depuis sa mort, rien n’a été fait en Europe pour saluer sa mémoire, il est essentiel de le raconter pour l’honorer et l’accompagner jusqu’aux portes de l’histoire », arguent les responsables de la Fondation Fotso Maptué.

Des lieux exceptionnels pour célébrer un homme d’exception

Une série de messes est prévue à cet effet en Europe, un continent où Victor Fotso a fait une bonne partie de ses affaires et où il séjournait fréquemment au point d’y mourir. Le 17 septembre 2020, à 14 heures 30 minutes, sera dite, dans la stricte intimité, la première messe qui réunira à la Cathédrale Saint Louis des Invalides de Paris, la famille, les proches et les pairs de l’illustre disparu. Dans la même journée, mais à 18 heures, l’Eglise Saint-Sulpice accueillera une messe grand public.

Le 24 octobre 2020, ces hommages seront délocalisés à Bruxelles où la Cathédrale Saints Michel et Gudule accueillera, à partir de 14 heures 30 minutes, une messe publique. Une conférence au musée de l’Afrique centrale de Tervuren, le 25 octobre 2020, à 15 heures 30 minutes, sur le thème : Victor Fotso, le dernier Bamiléké, viendra clôturer ces cérémonies d’hommages. Le choix de ces lieux pour abriter ces cérémonies répond au devoir de concrétiser le rêve que, de son vivant, l’homme caressait sans grand espoir de le voir se réaliser : Victor Fotso rêvait d’avoir des hommages dans des lieux emblématiques. En l’occurrence, dans la capitale de l’ancienne “métropole”, la France, et dans celle de l’Union européenne.

A travers lesdits hommages, la Fondation Fotso Maptué, vise à célébrer le modèle de succès qu’incarnait Victor Fotso, un homme dont l’envergure transcendait son Afrique natale, pour en faire une source d’inspiration pour la jeunesse africaine et pourquoi pas mondiale. « Il est également question de montrer aux jeunes générations que la femme et l’homme africains ont toujours été dans l’histoire et que sur le continent, il est possible de bâtir un empire en partant de rien tout en faisant le choix de servir son prochain », telle est la conviction intime des responsables de la fondation.