La Fondation Bill Clinton s’oppose fermement à la candidature de la RDC au Conseil des droits de l’homme de l’ONU

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) a mobilisé des organisations de la société civile afin de contester la candidature de la République démocratique du Congo (RDC) au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Dans un communiqué diffusé ce lundi, la FBCP a exprimé de vives inquiétudes concernant les violations des droits humains persistantes dans le pays.

La RDC est candidate pour siéger au sein du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Le pays a déposé sa candidature en août, et peut compter sur le soutien de l’Union africaine obtenu quelques semaines plus tôt, en février 2024. Mais, cette ambition n’est pas du goût de la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP). Ce lundi, elle s’est fendue d’un communiqué pour critiquant vivement la démarche de la RDC.

Les nombreux cas de violation des droits humains en RDC en cause

Bien que la FBCP ait salué la démarche de la RDC, elle a souligné que le pays ne remplit pas les conditions nécessaires pour occuper une position de responsabilité au sein de cette instance internationale. « Nous tenons à réagir à la récente demande de la RDC de siéger au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Si nous saluons cette démarche en apparence encourageante, nous estimons néanmoins que la RDC ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour prétendre à une telle position de responsabilité internationale », lit-on dans le communiqué.

L’organisation affirme disposer de preuves démontrant que la RDC enfreint régulièrement sa propre Constitution, en particulier les articles 16 et 18, qui interdisent la détention d’une personne pendant plus de 48 heures sans présentation devant un juge ni contact avec sa famille ou son avocat. Et pour enfoncer le clou, le communiqué poursuit : « Les multiplications de cachots clandestins, arrestations arbitraires, détentions illégales, tortures physiques et morales ainsi que des exécutions sommaires sont autant de pratiques récurrentes qui minent les fondements même de la justice et du respect des droits humains en RDC ».

La FBCP trouve la RDC indigne de siéger au sein du Conseil

Au regard de ces raisons, la FBCP trouve que la RDC n’est pas digne d’être acceptée dans une institution aussi prestigieuse qui fait du respect des droits humains sa raison d’être. Accéder à la requête du Congo serait considérée comme une trahison de la part de l’ONU. « Le respect des droits de l’Homme est un pilier fondamental de la crédibilité de l’ONU, et permettre à un État, qui bafoue les droits de ses propres citoyens, de siéger à ce Conseil serait un signal extrêmement négatif envoyé à l’ensemble de la communauté internationale », insiste le communiqué. Par conséquent la fondation en appelle à la vigilance de la communauté internationale et de toutes les organisations de la société civile pour faire barrage à la candidature du pays de Félix Tshisekedi.