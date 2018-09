La ville de Marseille au sud de la France, est depuis vendredi au cœur d’un gigantesque événement culturel, la Foire Internationale de Marseille. Ce rendez-vous incontournable où les visiteurs vont à la rencontre de plus de 1000 exposants se déroule au parc Chanot situé dans le 8ème arrondissement de la ville phocéenne qui abrite l’évènement. Afrik.com est allé à la rencontre des exposants et des visiteurs particulièrement au sein du hall international ainsi que dans le pavillon Algérie, celui du Maroc et le Village des Tropiques sans oublier les stands d’artisans sénégalais.

Dès l’entrée sur le site de la Foire, une véritable chaleur humaine nous envahit. On sent immédiatement l’ambiance marseillaise. Les exposants et visiteurs communiquent comme s’ils étaient amis pendant que le Village des Tropiques s’anime déjà avec de la musique créole. « On se sent vraiment à la croisée des chemins, entre l’Europe et l’Afrique » martèle une visiteuse qui se dirige vers le hall dédié à l’international.

L’artisanat africain à l’honneur

La Foire a consacré tout un hall à l’International avec en grande partie les pays du Maghreb ainsi que ceux de l’Afrique de l’Ouest. « C’est magnifique » déclare une visiteuse à l’entrée de ce hall. En effet à quelques pas de l’entrée, on retrouve des stands d’artisans africains. Des Sénégalais venant d’Italie y présentent de véritables chefs d’œuvres : tableaux africains représentant des femmes, des paysages africains ou encore des masques, des bibelots en bronze ou autres. « Vous êtes sénégalaise, ah tu es mon ami, je te fais un prix, » dit Ibrahim l’un des vendeurs à une visiteuse sénégalaise qui paraît intéresser par les tableaux. Le « thiouraye » se fait sentir sur la cour du hall, les visiteurs défilent car attirés par cette odeur venue d’ailleurs. Leur joie de vivre et leur sociabilité attirent des visiteurs en masse qui se transforment rapidement en clients.

En face de ce stand qui s’anime au fur et à mesure de la journée, Monique Fievet de l’association Mama Africa attend qu’un premier client lui achète ses produits. «J’ai payé très cher pour avoir cet emplacement, je dois le rentabiliser » confie Monique. Ce stand est à son image : joyeux, festif et solidaire. Des colliers, bracelets, porte-bijoux en baobab, ainsi que des affiches relatant ses activités ornent son stand. « Excusez-moi c’est combien cette robe », demande une jeune africaine. Les activités commencent. Une vente de bracelet en cauris par la, une robe par ci. Monique ne quitte jamais son joli sourire et reste optimiste.

A l’intérieur du hall, l’ambiance est tout autre : musique arabe, multitude de stand algériens et tunisiens. Des suspensions, des lanternes muraux ornent le stand de ce jeune marocain qui fabrique tout à la main. « C’est magnifique monsieur, c’est vous qui faites tout ça » s’interroge Manel, jeune tunisienne habitant à Marseille. L’artisan répond en toute humilité « oui je dessine les œuvres et mes employés les fabriquent ensuite avec des machines ». En se promenant dans les allées du hall, on tombe sur des stands d’artisans tunisiens avec des assiettes et bols en poterie mosaïque.

Tout au long de la journée, le village des Tropiques s’est animé avec des danseuses habillées en tenue traditionnelle. Madagascar a été représenté par une jeune femme vendant du miel de baobab ainsi que des paniers en paille. « Aloha » s’exclame une passante devant le stand d’un tahitien venu présenter sa collection de bijoux faite à base de perles.

La Foire Internationale va rythmer la vie des Marseillais jusqu’au 1er octobre avec des nocturnes et des journées spéciales. Marseille devient le temps de quelques jours une véritable attraction pour les amoureux de la culture.