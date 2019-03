La crise constitutionnelle s’aggrave au Cameroun

Cela a commencé comme une lutte pour la souveraineté des citoyens du sud du Cameroun. À présent, les groupes rebelles qui cherchent à mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une domination des francophone sur les anglophones ont pris les armes contre les forces de sécurité du gouvernement, faisant des centaines de morts et des dizaines de milliers de personnes chassées de chez elles.

Franck Kuwonu rapporte que les usines restent fermées, que les routes sont impraticables, les entrepôts détruits et que les chauffeurs de camion sont régulièrement kidnappés contre rançon. Les tentatives de résolution pacifique restent pour l’instant lettres mortes.

La crise s’est renforcée en 2016 lorsque des militants des provinces de l’ouest du Cameroun ont protesté contre l’utilisation officielle de la langue française dans ces régions à prédominance anglophone. Ces deux dernières années, ces manifestations sont devenues meurtrières.

Un éminent érudit camerounais et professeur à l’Université du Witwatersrand en Afrique du Sud, Achille Mbembe, a observé que les Camerounais anglophones «ne pensent pas qu’il y a une place pour eux dans l’ordre politique et administratif actuel du pays». Les gens se plaignent d’être marginalisés parce que l’administration ne parle pas leur langue, a ajouté M. Mbembe, précisant que la controverse autour de la langue était le reflet de griefs profonds et de longue date concernant la bonne gouvernance et la représentation politique et sociale équitable.

Problèmes humanitaires

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exhorté en septembre 2017 les autorités camerounaises à « promouvoir des mesures de réconciliation nationale visant à trouver une solution durable à la crise, notamment en s’attaquant à ses causes profondes« . Dans son rapport à la 39e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en septembre dernier, Michelle Bachelet, Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a évoqué la crise au Cameroun: « Les combats se sont intensifiés dans les régions dites anglophones entre les forces de sécurité et les groupes armés. Le gouvernement n’a pas agi pour promouvoir la conférence sur le dialogue suggérée par les chefs religieux et il n’y a toujours pas de mécanisme en place qui pourrait envisager une cessation des hostilités à court terme. »

Environ 437 000 personnes sont déplacées à l’intérieur des provinces touchées, a déclaré David Malan du bureau du Conseil norvégien pour les réfugiés, lors d’un entretien avec Africa Renouveau. La plupart des personnes déplacées se réfugient dans des zones rurales isolées ou dans des zones de brousse et de forêts environnantes, ont confirmé plusieurs agences humanitaires. M. Malan a ajouté qu ‘obtenir l’aide dont ils avaient besoin s’est avéré difficile.

La croissance du PIB du Cameroun devait atteindre 3,8% cette année, soit un rebond par rapport à l’année précédente, en raison de l’augmentation de la production de gaz naturel. Cet objectif est maintenant probablement inaccessible et la croissance économique du pays « dépend de la capacité du gouvernement à gérer avec succès le violent conflit sécessionniste dans les deux régions anglophones« , a déclaré la Banque mondiale en octobre dernier.

Les provinces de l’Ouest, foyer de la crise, produisent du cacao et du café, les deux principales exportations agricoles du pays. La production de pétrole, qui représente environ 40% du PIB du pays, est principalement localisée sur les côtes de la région du Sud-Ouest. Le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), une association de chefs d’entreprise, a déclaré en septembre que la violence dans les deux régions anglophones de l’ouest du pays obligeait les entreprises à mettre fin à leurs activités. En raison de la crise, le GICAM estime à 470 millions USD la perte totale de revenus en octobre 2018, tandis que 13 000 emplois, principalement dans le secteur agricole, ont été ou sont sur le point de disparaître.

Préoccupations régionales

Alors que les combats jusqu’à présent se déroulent à l’intérieur des frontières camerounaises, il est à craindre que son escalade ne déstabilise toute l’Afrique centrale et certaines parties de l’Afrique de l’Ouest. Les réfugiés camerounais ont commencé à s’installer dans les communautés frontalières de l’État de Cross River, au sud du Nigéria voisin. Ils arrivent presque sans ressources et gagnent leur vie grâce à des emplois peu rémunérés.

Ce sont principalement des jeunes et des femmes qui ont été témoins de violence. «Je ne pouvais prendre aucun vêtement. Il y avait des coups de feu – ils ont tué mon oncle et tiré sur mon cousin « , a raconté au HCR une mère de 39 ans, âgée de 39 ans, dans un article publié sur le site Web de l’agence pour les réfugiés.

Janet Obi, qui avait l’habitude de vendre du cacao et des vêtements au Cameroun, s’occupe maintenant des champs de maïs dans un village du Nigeria, a rapporté la société de médias basée au Qatar, Al Jazeera, en août. «Je suis payée entre 500 et 1 000 nairas [2 à 4 dollars] par jour», a déclaré Stella Obi à Al Jazeera alors qu’elle travaillait le sol dans un petit champ de légumes. «Je n’ai jamais eu ce genre de souffrance quand j’étais dans mon village au Cameroun.»

Chiara Cavalcanti, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR), a déclaré à Africa Renouveau que ces réfugiés sont « employés comme journaliers bon marché, principalement dans des champs de cacao« . Comme pour l’ouest du Cameroun, le cacao est le principal produit agricole commercial de l’État de Cross River.

Dans le même temps, les groupes de défense des droits continuent de dénoncer à la fois les activités des séparatistes et la rude réponse du gouvernement central. Les observateurs politiques avertissent que la répression exercée par le gouvernement pourrait aggraver la situation.

Le Cameroun a acquis son indépendance en 1961 et a mis en place un système fédéral comprenant deux anciens territoires sous tutelle des Nations Unies: le Cameroun français et le Cameroun du Sud britannique. En 1972, l’État fédéral a été abrogé au profit de la République-Unie du Cameroun, qui a été renommée République du Cameroun.

En 1990, la première conférence «Tous les anglophones» s’est tenue à Buea, capitale historique du sud du Cameroun britannique. Les participants ont appelé à un retour dans un État fédéral avant avril 1993, estimant que l’arrangement fédéral était une meilleure option que le système unitaire en vigueur.

Le rêve d’un gouvernement fédéral ne s’est pas concrétisé, suscitant au fil des années des plaintes de la part des habitants des régions de l’Ouest qui se sentaient marginalisés par le gouvernement central. Bien que le gouvernement ait fait des efforts pour remédier à la situation en promettant une approche inclusive de la gouvernance, peu ou pas d’actions ont été prises, ce qui a motivé les dernières manifestations et les violences qui ont suivi.

L’Église catholique a récemment renouvelé ses appels au dialogue

L’Église catholique peut aider à sortir de cette dangereuse impasse, suggère le groupe de recherche sur les politiques internationales International Crisis Group (ICG) basé à Bruxelles. Quelque 30% de la population camerounaise est catholique, ce qui donne l’influence du corps religieux pour amener les parties en conflit à une table de la paix, estime l’ICG.

Néanmoins, il semble y avoir des divisions entre les clergés anglophone et francophone. Ces divisions «empêchent [l’Église catholique] de jouer un rôle constructif», note le GCI. Pour résoudre la crise et apporter de la stabilité au pays, M. Guterres a indiqué sa préférence pour un « dialogue authentique et inclusif entre le gouvernement et les communautés des régions du sud-ouest et du nord-ouest« .