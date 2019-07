La CPI tient un séminaire régional sur la protection des témoins à Dakar

Les 16-17 juillet 2019, l’Unité des stratégies de protection du Bureau du Procureur et de la Section des témoins et des victimes du Greffe de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « Cour ») ont tenu un séminaire régional sur la protection des témoins à Dakar, au Sénégal. Cet événement a réuni plus de 25 points focaux de la région pour la gestion de la sécurité des témoins , notamment des représentants du Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

Lors de l’ouverture du Séminaire, Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, a déclaré : « Cette réunion est une opportunité de renforcer notre coopération en matière de protection des témoins, par le partage d’exéperiences et de stratégies, et par le renforcement des bonnes pratiques». Elle aussi souligné l’importance de la coopération des Etats pour assurer la protection des témoins.

Ce séminaire est le deuxième d’une série d’ateliers régionaux visant à favoriser la coopération et le partage d’expériences et de compétences sur la protection et la sécurité des témoins dans la région, où la CPI mène actuellement diverses enquêtes. Les questions abordées comprenaient : les meilleures pratiques pour une gestion sûre et sécurisée des témoins, la sécurité de l’information, les protocoles de sécurité et d’alerte, la coopération et complémentarité avec la Cour, entre autres sujets pertinents.

La CPI peut prendre un certain nombre de mesures de protection en faveur des témoins, des victimes qui comparaissent devant elle et d’autres personnes auxquelles leurs dépositions peuvent faire courir un risque. Ces mesures de protection servent à préserver la sécurité des témoins et leur bien‑être. Tous les témoins peuvent en bénéficier de manière égale, qu’ils soient cités à comparaître par l’Accusation, la Défense, les représentants légaux des victimes ou les juges.

La Cour est reconnaissante du soutien financier de la Commission européenne pour cet événement et de la coopération des autorités du Sénégal, ayant accueilli le séminaire.