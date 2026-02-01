La Cour de Justice de l’UEMOA annule les sanctions économiques contre le Mali

La Cour de Justice de l’UEMOA basée à Ouagadougou a rendu sa décision ce 28 janvier 2026 en annulant les sanctions imposées au Mali par la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de l’UEMOA les qualifiant d’ « illégales ».

La Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement de l’UEMOA avait adopté à l’encontre du Mali, lors de sa session extraordinaire du 09 janvier 2022, des sanctions économiques importantes afin de presser les putschistes d’adopter un calendrier électoral, et en réponse les militaires au pouvoir avaient estimé ces sanctions illégales et avaient déposé en février 2022 une requête en annulation devant la Cour de Justice de l’UEMOA, qui avec sa décision publiée hier donne finalement raison aux autorités maliennes de transition.

En actant l’illégalité des sanctions économiques imposées au Mali par la conférence des chefs d’états et de gouvernement de l’organisme économique de la sous-région ouest-africaine, la Cour annule formellement ces sanctions, et donne raison aux autorités de transition, tout en condamnant l’institution qui a imposée ces sanctions aux dépens. C’est donc une grande victoire pour un Mali qui se trouvait en partie asphyxié économiquement.