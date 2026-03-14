Exposition à Paris : les « chemises » de Malick Sidibé, trésors de la photographie africaine, dévoilées du 2 au 20 avril 2026

Dix ans après la disparition du photographe malien, une exposition parisienne consacrée à ses légendaires planches-contacts. Ces « chemises » où il collait ses tirages de soirées bamakoises, offre un voyage unique dans le Bamako des années 1960-1970. Des pièces désormais présentes dans les collections du Centre Pompidou et du MoMA de New York.

Il est des objets dont la postérité dépasse infiniment la fonction d’origine. Les « chemises » de Malick Sidibé en font partie. Conçues comme de simples pochettes en carton administratif sur lesquelles le photographe bamakois collait de petits tirages de ses reportages nocturnes, ces planches sont devenues, un demi-siècle plus tard, des pièces de collection convoitées par les plus grands musées du monde.

Une exposition parisienne leur est consacrée du 2 au 20 avril 2026, à la Galerie Art-Z, 29 rue Keller 75011 Paris. Elle intervient dans un contexte de reconnaissance croissante de l’œuvre de Sidibé à l’international : le MoMA de New York vient d’acquérir de nouvelles chemises cette année, tandis que le Centre Pompidou en conserve déjà plusieurs exemplaires. L’événement coïncide aussi avec le dixième anniversaire de la disparition de l’artiste, survenue le 14 avril 2016.

Malick Sidibé, « l’œil de Bamako » : retour sur un parcours hors norme

Né en 1935 (ou 1936 selon les sources) à Soloba, dans le sud du Mali, dans une famille peule, Malick Sidibé se forme au dessin à l’École des Artisans Soudanais de Bamako, puis à la photographie auprès de Gérard Guillat-Guignard, surnommé « Gégé la Pellicule ». En 1962, il ouvre son propre atelier dans le quartier populaire de Bagadadji : le Studio Malick. Celui-ci deviendra pendant des décennies l’épicentre de la vie photographique bamakoise.

Très vite, Sidibé ne se contente pas des portraits de studio. Chaque nuit, il sillonne les clubs, les surprise-parties et les bals de la capitale malienne, appareil au poing. Sa présence est à ce point indissociable de l’ambiance des fêtes qu’un dicton circule à Bamako : une soirée sans Malick n’est pas une vraie soirée.

Sa consécration internationale intervient tardivement mais avec éclat : prix Hasselblad en 2003, premier photographe et premier artiste africain à recevoir le Lion d’or pour l’ensemble de son œuvre à la Biennale de Venise en 2007.

Qu’est-ce qu’une « chemise » de Malick Sidibé ?

Le procédé est artisanal et méthodique. Au retour de chaque soirée, et il pouvait en couvrir jusqu’à cinq dans la même nuit, Sidibé développe ses négatifs, réalise de petits tirages-contacts qu’il colle sur des dossiers en carton coloré, les fameuses « chemises ». Chaque planche est annotée de sa main : numéro de chaque image, date, nom du club ou des organisateurs de la fête.

Ces chemises étaient ensuite exposées devant le studio, là où les jeunes du quartier venaient se retrouver. Chacun s’y cherchait, s’y reconnaissait, montrait aux autres sa photo. Un véritable réseau social avant l’heure. Lors de l’exposition Mali Twist à la Fondation Cartier en 2017, Sidibé confiait à ce propos qu’il affichait ces tirages comme au cinéma, et que l’essentiel, pour les jeunes, était que les photos soient vues — plus encore que d’être achetées.

Des archives irremplaçables de la vie nocturne bamakoise

Le caractère exceptionnel de ces chemises tient à un fait simple : pour un grand nombre d’images, elles constituent aujourd’hui le seul témoignage existant. Beaucoup de tirages n’ont jamais été commandés par les fêtards qu’ils représentaient. Les négatifs originaux ont souvent disparu, détériorés par le climat tropical, égarés au fil des décennies, ou perdus. Ce qui n’était qu’un outil de travail est devenu, par les accidents de l’histoire, une archive unique et irremplaçable.

Chaque chemise fonctionne comme un roman-photo condensé, une séquence visuelle qui restitue le déroulé d’une soirée dans son intégralité : les danses, les regards, les rivalités amicales, les séductions. Elles offrent un aperçu inestimable de la vie sociale à Bamako durant les années 1960 et 1970.

Bamako années 1960 : quand la jeunesse malienne inventait la « sape »

Le contexte historique éclaire la portée de ces images. Le Mali accède à l’indépendance en 1960. Une jeunesse urbaine, portée par un immense espoir, invente sa propre culture dans les clubs de danse et les surprise-parties de Bamako. Les cercles d’amis rivalisent d’élégance et de créativité : les « Beatles », les « Scorpions », les « Aristocrates », les « Espagnols » sont autant de bandes joyeuses qui, à qui dansera le mieux, à qui séduira les plus belles filles, inventent avant la lettre ce que Kinshasa et Brazzaville baptiseront plus tard la sape.

On danse sur James Brown, Jimi Hendrix ou Johnny Hallyday. On mélange influences occidentales et style africain dans des combinaisons vestimentaires audacieuses : pattes d’éléphant, chemises à col pelle à tarte, lunettes fumées. Tout cela capturé par l’objectif complice de Malick Sidibé.

Les « chemises » de Sidibé, ancêtres d’Instagram

La comparaison peut sembler anachronique, mais elle s’impose. Avant les stories, les feeds et les selfies, les chemises de Malick Sidibé remplissaient une fonction étonnamment similaire : documenter l’instant pour le partager, mettre en scène le quotidien pour le rendre mémorable, créer du lien social autour de l’image.

À la différence essentielle que le regard de Sidibé n’avait rien du narcissisme numérique. Les jeunes Bamakois l’appelaient leur « ami ». Ses images les magnifiaient sans jamais les trahir. Commandées par ces jeunes vêtus à la dernière mode, elles immortalisent des moments de joie et d’insouciance, où toute une génération découvrait son image sublimée par un regard bienveillant.

Une exposition rare, dans un contexte de reconnaissance mondiale

L’événement parisien d’avril 2026 s’inscrit dans une dynamique internationale forte autour de l’œuvre de Sidibé. La Galerie Magnin-A à Paris lui consacre en ce moment même une exposition intitulée « Une jeunesse moderne », visible jusqu’au 4 avril. Le MoMA de New York a renforcé sa collection de chemises cette année. Et cette exposition prolonge la série d’hommages rendus au photographe à l’occasion des dix ans de sa disparition.

Pour les amateurs de photographie comme pour les curieux, c’est une occasion rare de découvrir ou redécouvrir ces objets hybrides. Ce sont à la fois des documents vernaculaires et des œuvres d’art, des témoignages fragiles d’un Bamako disparu et d’une jeunesse africaine qui, dans la joie et l’insouciance, inventait sa propre modernité.

Exposition « Les chemises de Malick Sidibé », du 2 au 20 avril 2026 Galerie Art-Z.