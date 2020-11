La collaboration avec Nicki Minaj ressemblait à un rêve pour Davido

Né aux États-Unis, le chanteur nigérian David Adedeji Adeleke, mieux connu sous le nom de Davido, a décrit à quel point il était irréel pour lui d’avoir une chanson avec la rappeuse américano-trinidadienne Nicki Minaj.

Selon Davido, c’était tellement surréaliste pour lui, après que Nicki Minaj ait accepté sa demande pour eux d’enregistrer leur dernier jam, « Holy Ground ». Il a fait cette révélation dans une interview dans l’émission « Dryve of Your Lyfe ». « J’avais déjà fait l’album et en quittant le club un jour, j’ai trouvé que Nicki Minaj allait être géniale et j’avais besoin d’elle sur l’album », a-t-il indiqué

Le musicien a fait signe qu’il est allé sur Instagram pour se rendre compte que Nicki Minaj le suivait déjà. « Après avoir réalisé qu’elle me suivait déjà, je lui ai envoyé un message direct et lui ai demandé de sauter sur la chanson avec moi. Elle m’a juste demandé de lui envoyer la chanson », a révélé Davido. « C’était tellement surréaliste pour moi », s’est exclamé Davido.

Il a indiqué que peu de temps après lui avoir envoyé la chanson, Nicki Minaj a travaillé dessus et est rapidement revenue à lui, alors qu’elle venait de donner naissance à son premier enfant. « Je ne l’avais même pas encore rencontrée, mais elle a travaillé là-dessus avec moi », a dit Davido.

Le hitmaker nigérian a pour sa part admis qu’aucun gros effort n’était fourni pour intégrer tous ces grands actes dans son dernier album, « A Better Time ». « Il a été honnêtement mis en place par des vibrations naturelles. Nous ne l’avons pas vraiment planifié, ni demandé aux gens de nous aider », a-t-il déclaré.

Le 13 novembre dernier, Davido a officiellement sorti son album très attendu « A Better Time » qui contient 17 titres incroyables avec des collaborations avec Chris Brown, Lil Baby, Mugeez, Nas, le rappeur sud-africain, Sho Madjozi et une foule d’autres grands talents.