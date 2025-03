La CEDEAO renforce ses alliances avec Cuba, l’Angola et l’Éthiopie

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) poursuit son ouverture diplomatique en renforçant ses relations avec des partenaires stratégiques.

Le président de la Commission de l’organisation, Dr Omar Alieu Touray, a récemment accueilli les ambassadeurs de Cuba, d’Angola et d’Éthiopie au siège de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Cette série de rencontres constitue une étape importante vers une coopération élargie dans plusieurs domaines clés.

Un partenariat renforcé avec Cuba dans le secteur de la santé

Les échanges entre Dr Touray et l’ambassadrice de Cuba, Miriam Morales Palmero, ont principalement porté sur la coopération en matière de santé. L’accent a été mis sur le partenariat entre Cuba et l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), une institution spécialisée de la CEDEAO. Ce rapprochement vise à améliorer l’accès aux soins médicaux en Afrique de l’Ouest, notamment à travers des échanges d’expertise et des initiatives communes dans le domaine pharmaceutique et hospitalier. L’expérience cubaine en matière de santé publique pourrait ainsi bénéficier aux États membres de l’organisation ouest-africaine.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Angola, José Bamoquina Zau, a axé son entretien avec le président Touray sur les préparatifs du prochain sommet américano-africain sur les entreprises, qui se tiendra à Luanda. Cet événement d’envergure représente une opportunité stratégique pour renforcer les échanges commerciaux entre l’Afrique et les États-Unis. En consolidant son partenariat avec la CEDEAO, l’Angola cherche à mobiliser les pays ouest-africains autour de cet événement et à favoriser une meilleure intégration économique au sein du continent africain.

L’Éthiopie, un nouveau partenaire de coopération

De son côté, Legesse Geremew Haile, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Éthiopie au Nigeria, a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec la CEDEAO. Bien que l’Éthiopie ne soit pas membre de l’organisation ouest-africaine, ce rapprochement témoigne d’une dynamique plus large d’intégration panafricaine. L’engagement de l’Éthiopie pourrait ouvrir la voie à de nouvelles initiatives en matière de commerce, de libre circulation et d’échanges culturels entre l’Afrique de l’Ouest et la Corne de l’Afrique.

À l’issue de ces rencontres, le président Touray a souligné l’importance de ces partenariats pour la concrétisation de la vision des pères fondateurs de la CEDEAO. L’objectif reste de bâtir une région économiquement dynamique, fondée sur un marché commun et une libre circulation des biens et des personnes. Ces nouveaux développements illustrent une volonté claire d’ouverture et d’adaptation aux enjeux internationaux, tout en renforçant la coopération Sud-Sud.

En multipliant ses alliances avec des acteurs extérieurs, la CEDEAO confirme son rôle moteur dans l’intégration africaine et sa capacité à diversifier ses partenariats pour répondre aux défis du continent.