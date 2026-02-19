La cathédrale de Mariapolis à Kolwezi, nouveau phare spirituel et urbain

Dimanche 15 février, Kolwezi a franchi un jalon majeur de son histoire religieuse avec la dédicace solennelle de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix de Mariapolis, désormais siège officiel du diocèse. Présidée par Mgr Richard Kazadi Kamba, la cérémonie a rassemblé autorités ecclésiastiques, représentants de l’État et fidèles venus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo.

Implantée dans le quartier de Mariapolis, la nouvelle cathédrale s’impose d’emblée par son ampleur et sa lisibilité architecturale. Conçue comme un édifice à la fois liturgique et urbain, elle se distingue par une architecture sobre, monumentale et résolument contemporaine, où les lignes épurées dialoguent avec les codes traditionnels de l’Église catholique. La façade principale, rythmée par de hautes verticales, est précédée d’un vaste parvis ouvert, pensé comme un espace d’accueil et de rassemblement, capable de recevoir de grandes assemblées lors des célébrations majeures.

À l’intérieur, la nef centrale impressionne par ses volumes généreux et sa clarté. Baigné de lumière naturelle grâce à de larges ouvertures en hauteur, l’espace intérieur privilégie la sobriété des matériaux et la solennité des lignes. L’autel, surélevé et parfaitement visible depuis l’ensemble de la nef, structure la perspective et renforce la centralité liturgique du lieu. L’ensemble répond aux normes du Saint-Siège, tant sur le plan architectural que liturgique, faisant de Mariapolis un édifice pleinement conforme aux exigences d’une cathédrale moderne.

Ce dimanche 15 février, le soleil est à son zénith quand la célébration débute par une procession extérieure, suivie de l’ouverture rituelle des portes et de l’introduction de la cathèdre, marquant officiellement le transfert du siège épiscopal depuis l’ancienne cathédrale Sainte-Barbe-et-Saint-Éloi. Dans son homélie, Mgr Richard Kazadi Kamba, l’Évêque de Kolwezi, souligne la portée spirituelle et institutionnelle de l’événement, appelant à faire de ce lieu un espace de prière, d’unité et de paix, au service de l’ensemble de la communauté catholique du Lualaba.

Le projet a été financé par le gouvernement provincial du Lualaba, sous l’autorité de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui procède à la remise symbolique des clés de l’édifice à l’évêque diocésain. Plusieurs bienfaiteurs reçoivent également des brevets de mérite en reconnaissance de leur contribution à la réalisation de cette infrastructure religieuse d’envergure.

La maison de Dieu et du peuple

Prenant la parole, la gouverneure du Lualaba rend grâce pour l’aboutissement d’un projet qu’elle a présenté comme l’expression d’un engagement collectif et institutionnel au service de la foi et de la cohésion sociale. « C’est l’accomplissement d’un rêve porté par la foi en Jésus-Christ », déclare cette catholique fervente qui avait été reçue par le Pape au Vatican en janvier 2025. Elle rappelle que cette cathédrale répond à un besoin impérieux de l’Église dans une province en forte croissance démographique et économique, soulignant le rôle des institutions religieuses dans l’encadrement social et la stabilité communautaire, dans un territoire marqué par une activité minière intense et une urbanisation rapide.

La dédicace, c’est-à-dire l’acte liturgique officiel par lequel l’Église catholique consacre définitivement un édifice au culte, s’est déroulée en présence de plusieurs représentants du gouvernement central, dont Patrick Muyaya, venu saluer un événement qualifié de « majeur » et « structurant » pour la province comme pour l’ensemble du pays. « C’est un grand moment non seulement pour le Lualaba, mais au-delà, pour l’ensemble de notre pays », a déclaré le ministre de la Communication s’avouant « extasié » par la cathédrale Mariapolis. « Cet édifice, c’est la Maison de Dieu, mais aussi du peuple », commente, quant à lui, un proche conseiller de la Gouverneure Fifi Masuka.

Érigée comme nouveau siège du diocèse de Kolwezi, celle-ci est appelée à devenir un pôle spirituel de référence pour le sud-est de la RDC. Au-delà de sa fonction liturgique, elle s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration urbaine et sociale de Kolwezi, capitale provinciale en pleine mutation, et s’affirme comme un marqueur durable du paysage architectural, religieux et institutionnel du Lualaba.