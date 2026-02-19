La cathédrale de Mariapolis à Kolwezi, nouveau phare spirituel et urbain

Rédaction

Lecture 5 min.
La Cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix de Mariapolis

Dimanche 15 février, Kolwezi a franchi un jalon majeur de son histoire religieuse avec la dédicace solennelle de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix de Mariapolis, désormais siège officiel du diocèse. Présidée par Mgr Richard Kazadi Kamba, la cérémonie a rassemblé autorités ecclésiastiques, représentants de l’État et fidèles venus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo.

Implantée dans le quartier de Mariapolis, la nouvelle cathédrale s’impose d’emblée par son ampleur et sa lisibilité architecturale. Conçue comme un édifice à la fois liturgique et urbain, elle se distingue par une architecture sobre, monumentale et résolument contemporaine, où les lignes épurées dialoguent avec les codes traditionnels de l’Église catholique. La façade principale, rythmée par de hautes verticales, est précédée d’un vaste parvis ouvert, pensé comme un espace d’accueil et de rassemblement, capable de recevoir de grandes assemblées lors des célébrations majeures.

La Cathédrale Sainte-Marie pendant l’Office

À l’intérieur, la nef centrale impressionne par ses volumes généreux et sa clarté. Baigné de lumière naturelle grâce à de larges ouvertures en hauteur, l’espace intérieur privilégie la sobriété des matériaux et la solennité des lignes. L’autel, surélevé et parfaitement visible depuis l’ensemble de la nef, structure la perspective et renforce la centralité liturgique du lieu. L’ensemble répond aux normes du Saint-Siège, tant sur le plan architectural que liturgique, faisant de Mariapolis un édifice pleinement conforme aux exigences d’une cathédrale moderne.

Ce dimanche 15 février, le soleil est à son zénith quand la célébration débute par une procession extérieure, suivie de l’ouverture rituelle des portes et de l’introduction de la cathèdre, marquant officiellement le transfert du siège épiscopal depuis l’ancienne cathédrale Sainte-Barbe-et-Saint-Éloi. Dans son homélie, Mgr Richard Kazadi Kamba, l’Évêque de Kolwezi, souligne la portée spirituelle et institutionnelle de l’événement, appelant à faire de ce lieu un espace de prière, d’unité et de paix, au service de l’ensemble de la communauté catholique du Lualaba.

La gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini au cours de l’Office, aux côtés de l’Archevêque Richard Kazadi Kamba

Le projet a été financé par le gouvernement provincial du Lualaba, sous l’autorité de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui procède à la remise symbolique des clés de l’édifice à l’évêque diocésain. Plusieurs bienfaiteurs reçoivent également des brevets de mérite en reconnaissance de leur contribution à la réalisation de cette infrastructure religieuse d’envergure.

La maison de Dieu et du peuple

La gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini reçoit l’Eucharistie des mains de l’Archevêque Richard Kazadi Kamba

Prenant la parole, la gouverneure du Lualaba rend grâce pour l’aboutissement d’un projet qu’elle a présenté comme l’expression d’un engagement collectif et institutionnel au service de la foi et de la cohésion sociale. « C’est l’accomplissement d’un rêve porté par la foi en Jésus-Christ », déclare cette catholique fervente qui avait été reçue par le Pape au Vatican en janvier 2025. Elle rappelle que cette cathédrale répond à un besoin impérieux de l’Église dans une province en forte croissance démographique et économique, soulignant le rôle des institutions religieuses dans l’encadrement social et la stabilité communautaire, dans un territoire marqué par une activité minière intense et une urbanisation rapide.

Bénédiction par Mgr Richard Kazadi Kamba sur le seuil de la Cathédrale Sainte-Marie

La dédicace, c’est-à-dire l’acte liturgique officiel par lequel l’Église catholique consacre définitivement un édifice au culte, s’est déroulée en présence de plusieurs représentants du gouvernement central, dont Patrick Muyaya, venu saluer un événement qualifié de « majeur » et « structurant » pour la province comme pour l’ensemble du pays. « C’est un grand moment non seulement pour le Lualaba, mais au-delà, pour l’ensemble de notre pays », a déclaré le ministre de la Communication s’avouant « extasié » par la cathédrale Mariapolis. « Cet édifice, c’est la Maison de Dieu, mais aussi du peuple », commente, quant à lui, un proche conseiller de la Gouverneure Fifi Masuka. 

Érigée comme nouveau siège du diocèse de Kolwezi, celle-ci est appelée à devenir un pôle spirituel de référence pour le sud-est de la RDC. Au-delà de sa fonction liturgique, elle s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration urbaine et sociale de Kolwezi, capitale provinciale en pleine mutation, et s’affirme comme un marqueur durable du paysage architectural, religieux et institutionnel du Lualaba.

Rédaction
La rédaction d'Afrik, ce sont des articles qui sont parfois fait à plusieurs mains et ne sont donc pas signés par les journalistes
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Camp de déplacés en RDC

Crise dans l’Est congolais : l’Union européenne débloque 81 millions d’euros d’aide humanitaire

Face à l’aggravation du conflit dans l’est de la RDC, l’Union européenne a annoncé, mardi 17 février, le déblocage d’une enveloppe d’urgence de 81,2...
FCFA

RDC : le FMI s’inquiète d’une dérive de la masse salariale publique

Le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo traverse une période de fortes turbulences. Dans sa dernière évaluation au titre de la Facilité...
Marlon

Marlon dévoile « Brouillard », un titre entre désir et retenue porté par les sonorités du Congo

Après les singles « Mama » et « Supernova » sortis en 2024, le rappeur belge d'origine congolaise et brésilienne poursuit sa route avec...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JANVIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026