La Banque africaine de développement renforce son partenariat avec le Congo en vue des Assemblées annuelles 2026

Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Marie-Laure Akin-Olugbade
Du 26 au 28 octobre 2025, une délégation conduite par Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente de l’institution panafricaine, a effectué une visite officielle à Brazzaville pour renforcer les liens entre les deux parties et préparer les Assemblées annuelles de la BAD prévues dans la capitale congolaise en mai 2026.

Le président Denis Sassou Nguesso a reçu la délégation de la Banque africaine de développement pour discuter de l’intensification de la coopération, notamment dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026. Les échanges ont porté sur des secteurs clés : diversification économique, infrastructures, énergie, agriculture et intégration régionale.

« Cette mission de haut niveau marque une nouvelle étape dans le partenariat exemplaire entre la République du Congo et la Banque africaine de développement« , a souligné Ludovic Ngatsé, ministre de la Planification et gouverneur de la Banque pour le Congo, saluant « le soutien constant de la Banque à notre vision de diversification économique. »

Des investissements concrets sur le terrain

Avec un portefeuille actif de 223 millions de dollars entièrement dédié aux opérations souveraines, la BAD finance plusieurs projets structurants au Congo. Parmi eux, les routes Ndendé-Dolisie et Ketta-Djoum, ainsi que le déploiement de la fibre optique reliant le Congo au Cameroun et à la République centrafricaine.

L’agriculture figure également parmi les priorités, avec notamment le Projet intégré de développement de la chaîne de valeur agricole (PRODIVAC) et le renforcement des zones agricoles protégées, visant à stimuler la productivité et créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes.

Cap sur 2026

Les Assemblées annuelles de la BAD à Brazzaville offriront une vitrine exceptionnelle pour promouvoir le potentiel économique du pays et mettre en lumière ses réformes structurelles.

La préparation de cet événement est supervisée par un Comité national dirigé par Jean-Jacques Bouya, secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire. Un accord protocolaire a déjà été signé en septembre 2025, confirmant l’engagement des autorités congolaises à assurer une organisation exemplaire.

Pour Marie-Laure Akin-Olugbade, cette coopération vise à « appuyer le Congo dans la mise en œuvre de la vision du Président » tout en contribuant à « renforcer l’intégration économique et à jeter les bases d’une Zone de libre-échange continentale africaine depuis l’Afrique centrale. »

