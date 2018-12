L’Université Mundiapolis lance le premier MBA en e-learning au maroc

L’Université Mundiapolis a annoncé hier, jeudi 14 novembre, au cours d’une conférence, le lancement du premier Global Pan-African MBA en distance learning au Maroc en partenariat avec Regent Business School. Ce partenariat entre ces deux institutions membres du réseau Honoris United Universities, s’inscrit dans une volonté commune de former un nouveau profil de leaders panafricains à être compétitifs dans un monde exigeant et en perpétuel changement.

A destination des jeunes actifs africains, cet Executive MBA sera dispensé, à partir de février 2018, en distance learning. Cette initiative, unique au Maroc, est le fruit de l’intelligence participative au sein du premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, Honoris United Universities, et répond à l’engagement de former une nouvelle génération d’entrepreneurs et de leaders africains. « Nous sommes ravis de cette coopération entre notre établissement et la prestigieuse Regent School of Business qui reflète véritablement les valeurs d’intelligence collaborative et d’agilité culturelle, principes fondateurs du réseau Honoris.» a déclaré Amine Bensaid, Président de l’Université Mundiapolis. « Ce programme permettra aux professionnels africains de développer leurs qualités de leadership nécessaires à la compréhension des défis complexes auxquels le continent doit faire face et de leur fournir une expérience unique qui leur permettra d’accélérer leur carrière. De plus, cette formation offre à ses étudiants, une qualité aux standards internationaux tout en garantissant une parfaite cohérence avec les contextes économiques africains. » ajoute Dr Bensaid.

Ahmed Shaikh, managing director de la Regent Business School en Afrique du Sud, a déclaré : « Le lancement de ce nouveau programme concrétise un travail interinstitutionnel profond entre nos deux organisations sur le plan académique. En tant que référence mondiale de l’apprentissage à distance, nous sommes ravis de pouvoir étendre notre offre en Afrique du Nord et de mettre en place une formation de premier plan qui accompagnera ces futurs leaders et professionnels africains dans le développement de leurs compétences et de leur leadership. »

D’une durée de 18 mois, ce programme offrira une expérience unique aux professionnels des secteurs privés et publics, désireux de développer leur leadership et de s’affirmer au plus haut niveau. Les modules prévus en business et gestion sont tous liés à des études de cas centrées sur l’Afrique et couvriront également des thématiques telles que la gouvernance, l’économie politique et l’éthique. Des modules complémentaires dans les domaines de la finance, du Marketing stratégique, de la gestion du capital humain et plus globalement de l’ensemble des disciplines clés de l’entreprise sont également proposés.

« Notre programme multidisciplinaire associe des connaissances académiques pointues aux compétences pratiques essentielles pour évoluer dans un univers économique de plus en plus globalisé, le tout fondé sur une réelle mise en perspective locale et continentale. L’objectif voulu est de former des managers africains pour relever les défis de développement à l’échelle de leurs pays respectifs mais aussi de celui du continent.» souligne Amine Bensaid, Président de l’Université Mundiapolis.

Le Global Pan-African MBA de l’Université Mundiapolis et de Regent Business School offre pour la première fois au Maroc, un système d’apprentissage hybride, mêlant à la fois des cours en présentiel et en E-learning via une puissante plateforme digitale. A noter que les étudiants bénéficieront d’un accompagnement de proximité à chaque étape de leur cursus pour garantir à tous d’excellentes conditions d’apprentissage et ainsi gérer au mieux l’équilibre entre leur formation et leur activité professionnelle.

A propos de l’Université Mundiapolis Casablanca – L’Université Mundiapolis est le 1er campus privé pluridisciplinaire au Maroc ouvert en 2009 à Nouaceur, Casablanca et est membre fondateur du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé. L’Université Mundiapolis est née du regroupement de plusieurs écoles pionnières dans leurs domaines, elle bénéficie de 20 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur privé et s’est construite sur 4 valeurs fondamentales : l’excellence académique, l’employabilité, La mobilité internationale et une vie estudiantine riche. L’Université Mundiapolis se démarque par un modèle académique centré sur l’accompagnement de l’étudiant Mundiatawjih pour sa réussite et son épanouissement qui a été reconnu par la banque mondiale comme pratique de référence en la matière.

L’Université Mundiapolis regroupe 5 pôles d’enseignement : une Faculté des Sciences de la Santé, une Ecole d’Ingénieurs, une Business School, un Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales et un centre de Formation Executive. Soient plus de 38 filières accréditées par l’Etat, 21 parcours en double diplomation internationale et 28 parcours en formation continue dont 1 DBA (Doctorat in Business Administration). L’Université Mundiapolis compte plus de 5000 lauréats et peut compter sur un réseau de partenaires et d’entreprises de renom engagés à faciliter des stages aux étudiants et leur insertion professionnelle. www.mundiapolis.ma

A PROPOS D’HONORIS UNITED UNIVERSITIES – Lancé en juillet 2017, Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé qui regroupe des institutions leaders en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle, et la mobilité sont au cœur de notre vision de l’enseignement privé. Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions pionnières dans leurs pays pour former un nouveau profil de lauréats panafricains capables d’accompagner la transformation du continent. Le réseau Honoris United Universities est composé de 7 institutions membres qui regroupent 27,000 étudiants, répartis sur 48 campus résidentiels ou urbains, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique. Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l’Ingénierie, de l’IT, du Business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l’Education et des Sciences Politiques.