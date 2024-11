L’Union européenne (UE) a confirmé, ce lundi 18 novembre, le renouvellement de son aide financière au contingent rwandais déployé dans le nord du Mozambique. Réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres ont décidé de financer pour la deuxième fois cette mission de sécurisation menée par le Rwanda dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Cette décision intervient malgré les polémiques entourant l’engagement de troupes rwandaises dans la province de Cabo Delgado, en proie à une insurrection djihadiste depuis 2017. Les autorités européennes affirment que ce soutien s’inscrit dans un effort collectif pour restaurer la paix et protéger les populations locales, gravement affectées par la violence.

La mission rwandaise, initiée en 2021 à la demande du gouvernement mozambicain, a été saluée pour ses succès militaires, notamment dans la reprise de zones stratégiques. Cependant, des critiques émergent concernant la transparence des opérations et les implications géopolitiques de la présence rwandaise dans cette région riche en ressources naturelles, notamment en gaz naturel.

Des attaques qui menacent des projets gaziers d’envergure

L’UE, par ce financement, entend également stabiliser une zone d’importance stratégique, alors que le Mozambique aspire à devenir un acteur clé dans l’exploitation des énergies fossiles. Les attaques des groupes armés menaçaient déjà des projets gaziers d’envergure menés par des multinationales européennes et américaines.

Malgré les succès revendiqués, la situation humanitaire reste préoccupante. Selon les Nations unies, près d’un million de personnes ont été déplacées en raison des combats à Cabo Delgado. Les critiques adressées à l’UE mettent en question l’absence d’un appui direct aux populations affectées, en faveur d’une aide prioritairement militaire.

Par ailleurs, des ONG et certains parlementaires européens ont exprimé des doutes sur la gestion des fonds alloués au contingent rwandais. Ils demandent des garanties quant à l’utilisation de ces ressources et réclament une plus grande implication des Nations unies dans la supervision des opérations.

Reconnaissance de l’efficacité des forces armées rwandaises sur le terrain

Pour le Mozambique, le soutien de l’UE au Rwanda constitue un signal fort de la communauté internationale en faveur de sa souveraineté et de son développement économique. Le Président mozambicain, Filipe Nyusi, a récemment réitéré son appel à la coopération internationale pour venir à bout des groupes armés qui déstabilisent la région.

Du côté du Rwanda, cette décision est perçue comme une reconnaissance de l’efficacité de ses forces armées sur le terrain. Kigali, sous la direction de Paul Kagame, renforce ainsi son image de partenaire clé dans la résolution des crises régionales, tout en consolidant son influence diplomatique sur le continent africain. Toutefois, cette collaboration n’est pas exempte de risques pour l’UE.

Les critiques concernant les droits humains, les tensions politiques locales et l’impact environnemental des opérations militaires pourraient ternir l’image de cette aide. En renouvelant son financement, l’UE mise sur une solution pragmatique pour contrer une menace immédiate tout en espérant des progrès à long terme vers une stabilité durable dans le nord du Mozambique.