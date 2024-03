L’Union européenne au secours d’une RDC au bord du gouffre

L’Union européenne a annoncé une aide humanitaire de 70 millions d’euros en faveur de la région africaine des Grands Lacs. Une bonne partie de cette aide est destinée à la RDC qui se trouve dans une situation qui frise le chaos.

L’Union européenne (UE) se mobilise pour la région des Grands Lacs en Afrique en injectant une aide humanitaire de 70 millions d’euros. Cette annonce, faite vendredi 15 mars 2024, vise à soulager les populations souffrantes, notamment en République Démocratique du Congo (RDC) où les prédictions sont apocalyptiques. Le pays dirigé par Félix Tshisekedi recevra 90% de cette manne financière.

« Alléger les souffrances des populations »

En RDC où les tensions sont vives avec des menaces réelles de confrontations armées, l’Union européenne concentrera ses efforts sur trois fronts. Il s’agira notamment de la lutte contre les violences basées sur le genre ; le soutien à l’éducation en situation d’urgence et le renforcement de la préparation aux catastrophes naturelles. L’Union européenne évoque une urgence réelle dans le pays victime d’un coup de force électoral.

L’UE s’inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC et des lourdes conséquences sur les civils. Janez Lenarcic, Commissaire européen à la gestion des crises, donne une situation dans cette partie du pays: « le financement humanitaire de l’UE contribuera à alléger les souffrances des populations les plus vulnérables ».

La RDC au bord de l’implosion

« La violence basée sur le genre et les violations du droit international humanitaire sont particulièrement répandues dans la région », déplore l’UE, dans un communiqué. Elle craint en outre une détérioration de la situation humanitaire en 2024, avec notamment l’intensification des conflits et la persistance des causes profondes de la violence font peser de lourdes menaces sur la région.

Un soutien supplémentaire de 6 millions d’euros est prévu pour les réfugiés installés dans les pays voisins et ceux déjà rapatriés au Burundi. L’engagement de l’UE traduit sa volonté d’apporter une réponse concrète aux besoins urgents des populations fragilisées de la région des Grands Lacs. Cette action est menée au moment où la tension est vive dans ce pays d’Afrique Centrale menacé d’implosion.