L’Ukraine renforce sa présence en Afrique avec une nouvelle ambassade en Côte d’Ivoire

L’Ukraine, dans sa politique visant à contrer l’influence russe en Afrique, a ouvert son ambassade en Côte d’Ivoire.

L’Ukraine a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses relations avec l’Afrique. Ce, à travers l’inauguration, hier jeudi 11 avril 2024, de son ambassade en Côte d’Ivoire. Cette démarche symbolique s’inscrit dans un contexte où le pays cherche à contrer l’influence de la Russie sur le continent. Le Kremlin ayant pris d’assaut plusieurs pays du Sahel avec lesquels il tente de nouer un partenariat fort.

Volonté de l’Ukraine d’intensifier sa coopération

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Maksym Soubkh, a présidé la cérémonie d’ouverture à Abidjan, soulignant l’importance de la Côte d’Ivoire en tant que « leader de la région ouest-africaine ». Il a exprimé la volonté de l’Ukraine d’intensifier sa coopération avec le pays dans des domaines clés tels que le commerce, l’agriculture, l’industrie, l’énergie, l’éducation et les technologies de l’information.

M. Soubkh a également salué le soutien de la Côte d’Ivoire à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, notamment son vote en faveur des résolutions importantes des Nations unies condamnant l’invasion russe. Dans son discours, il a évoqué l’organisation prochaine d’un Sommet mondial de la paix en Suisse, réunissant des chefs d’État et de gouvernement, afin de « d’élaborer un cadre de paix commun pour le rétablissement d’une paix globale, juste et durable ».

Rapprochement avec la Côte d’Ivoire

Il a exprimé l’espoir de voir la Côte d’Ivoire jouer un rôle actif dans ce processus et participer au sommet. Le ministre délégué auprès du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Wautabouna Ouattara, a, quant à lui, réaffirmé la solidarité de son pays avec l’Ukraine dans le contexte du conflit actuel. Il a rendu hommage au « courage et à la résilience » du peuple ukrainien face à l’adversité.

L’établissement des relations diplomatiques entre Kiev et Abidjan remonte à 1992. Les échanges commerciaux entre les deux nations ont connu une croissance notable ces dernières années, dépassant les 100 millions de dollars, en 2023. L’ouverture de cette ambassade marque une étape importante dans le rapprochement entre l’Ukraine et la Côte d’Ivoire. Elle ouvre la voie à une coopération bilatérale plus approfondie dans divers domaines d’intérêt mutuel.