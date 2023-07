Comment Poutine veut utiliser le blé pour asservir l’Afrique

L’annonce, la semaine dernière, de la fin de l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes est une menace sur la sécurité alimentaire mondiale. Mais Vladimir Poutine a garanti, ce lundi, que vis-à-vis de l’Afrique, Moscou allait se substituer à l’Ukraine. Avec quelles conséquences pour le continent ?

Des conséquences rapides au Maghreb

Pour Nicolas Bricas, chercheur en socio-économie de l’alimentation au Cirad et titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du monde, les conséquences du blocage des ports ukrainiens peuvent être immédiates. En particulier pour le Maghreb. « Certains pays d’Afrique du Nord comme l’Égypte, le Maroc, la Tunisie ou la Mauritanie (Ouest, ndlr), sont effectivement de gros consommateurs de blé. Ces pays-là risquent de souffrir d’une nouvelle augmentation des prix de cette céréale », a-t-il déclaré à TV5 Monde.

A l’approche du sommet Russie-Afrique, le Président russe Vladimir Poutine se veut rassurant. Moscou pourrait compenser toutes les céréales venant d’Ukraine et éviter la famine en Afrique : « Je souhaite rassurer sur le fait que notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes sur une base commerciale et sans frais, d’autant que nous attendons une autre récolte record cette année« , à déclaré Poutine sur le site du Kremlin.

Poutine utilise l’arme alimentaire

En réalité, la Russie est elle-même soumise à une restriction des ses exportations par l’Occident. Malgré une production record, il va falloir un accord pour permettre de distribuer la totalité de ces céréales. Et Poutine espère bien vendre au prix fort ses précieuses céréales.

Il y a donc bien l’utilisation d’une arme alimentaire avec comme objectif un allègement des sanctions qui pèsent aujourd’hui sur la Russie.

L’Afrique au centre du bras de fer

Dans la publication du Kremlin intitulée « La Russie et l’Afrique : unir les efforts pour la paix, le progrès et un avenir prospère », Vladimir Poutine explique que « la Russie poursuivra ses efforts énergiques pour assurer la distribution de céréales, de produits alimentaires, d’engrais et d’autres biens vers l’Afrique (…). Le réseau des ambassades russes et des missions commerciales en Afrique sera élargi ».

Et il faut noter aussi que la milice Wagner va être recentrée en Afrique. Alors que doit s’ouvrir, jeudi, un sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a les cartes en main pour peser sur le continent et s’en faire un allié.