L’UE et la France engagent 38 M€ pour aider la reconstruction du nord-est du Nigeria

L’Union européenne et la France ont engagé 38 millions d’euros pour le processus de reconstruction des États nigériens du Borno, Yobe et Adamawa au nord-est du pays.

Alors que l’UE a aidé avec 30 millions d’euros, la France a ajouté 8 millions d’euros en tant que partenaire stratégique du Nigeria a déclaré l’ambassadeur de France au Nigeria, Denys Gauer lors de la conférence de presse de la réception de la fête nationale française 2017 au Transcorp Hilton Hotel d’Abuja, vendredi soir.

Gauer a déclaré que la France a contribué directement et aussi par l’intermédiaire de l’Union européenne pour soulager les souffrances des populations touchées en finançant l’aide humanitaire. M. Gauer pense que le Nigeria est le partenaire commercial le plus important de la France en Afrique.

La France, a-t-il déclaré, est fortement impliquée dans la lutte commune dans l’ensemble de la région sahélienne du Mali, de la Guinée, du Cameroun, du Niger et du Nigeria, ajoutant que le pays a joué un rôle déterminant dans la création de la Force Sahel G5 (lancé il y a quelques jours par Emmanuel Macron lors d’un déplacement au Mali) en tant que Groupe spécial multilatéral de lutte contre Boko Haram.

Ceci, a-t-il dit, est nécessaire parce que les cinq pays sahéliens ont des ressources limitées pour lutter individuellement contre le terrorisme, d’où la nécessité d’une coopération régionale tout en demandant au Nigeria de continuer à jouer un rôle central.

Denys Gauer s’est par ailleurs félicité de la détermination des forces armées nigérianes dans la région du bassin du lac Tchad et a déclaré que Boko Haram a été touché, divisé et affaibli mais pas complètement éliminé et que « même divisé, voire affaibli, ils sont encore actifs. Les personnes dans les camps de déplacées ne peuvent pas retourner chez elles en raison de la peur à cause des attaques menées par Boko Haram« .

L’ambassadeur a ajouté que la France par l’intermédiaire de l’Agence française de développement a engagé plus de 1,3 milliard d’euros dans plusieurs secteurs de l’économie et du développement nigérians ces dernières années, car le Nigeria est le partenaire stratégique de la France en Afrique : « Nous essayons de soutenir les efforts du gouvernement nigérian pour diversifier l’économie et améliorer les services sociaux et les infrastructures dans le pays. L’Agence française de développement finance des projets dans le secteur de l’électricité, dans les transports publics, dans l’urbanisme et l’agriculture. Nous encourageons fortement nos entreprises à venir dans un pays qui est déjà notre premier partenaire commercial en Afrique » rapporte thisdaylive.

La Journée nationale française du 14 juillet, a-t-il déclaré, « commémore le début de la Révolution française, qui a mis fin à la monarchie absolue en France et ouvert la voie à la liberté, à la démocratie, à l’égalité des droits pour tous les citoyens, mais aussi à l’ouverture et à l’ouverture, la solidarité envers tous les êtres humains et les nations, toutes ces valeurs, qui ont inspiré tant d’autres nations« .