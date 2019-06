L’Ouganda confirme un premier d’Ebola provenant de la RD Congo

Le Gouvernement ougandais a annoncé aujourd’hui la découverte d’un patient infecté par le virus Ebola dans ce pays d’Afrique centrale. C’est l’un des premiers cas en dehors de l’épidémie qui sévit depuis bientôt un an en République démocratique du Congo.

Le ministère ougandais de la Santé a annoncé la découverte d’un cas de virus Ebola sur son sol, c’est le premier hors de RDC depuis l’épidémie qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Il s’agit d’un enfant de cinq ans qui a traversé la frontière avec cinq membres de sa famille dans la soirée du lundi 10 juin 2019. La mère de l’enfant est une femme d’origine congolaise mariée à un homme ougandais et ils résident dans le district de Kasese en Ouganda. Elle avait voyagé en République Démocratique du Congo au mois de mai 2019 pour prendre soin de son père, qui est malheureusement décédé d’Ebola le 27 mai 2019 à Cantine-Aloya, dans la zone de santé de Mabalako. La contagion d’une victime sur un territoire situé en dehors de la RDC constitue une menace supplémentaire pour le travail des autorités sanitaires, qui pensaient avoir isolé le virus Ebola à la frontière du pays.

Dans un premier temps, ayant reconnu les symptômes d’Ebola, les équipes du PNHF n’avaient pas laissé la famille passer la frontière vers l’Ouganda et avaient transféré les 12 personnes symptomatiques au centre d’isolement transitoire de l’Hôpital de Kasindi en attendant leur transfert au Centre de Traitement Ebola de Beni pour effectuer les prélèvements. Parmi les 12 cas suspects, il y avait sept enfants âgés de 7 mois à 12 ans.

Dans la soirée du 10 juin 2019, six membres de cette famille ont quitté le centre d’isolement de Kasindi et ont traversé la frontière à pied en passant par des pistes secondaires pour éviter les contrôles sanitaires. Les autorités sanitaires congolaises ont immédiatement prévenu les autorités ougandaises et leur ont fourni les noms et numéros de téléphone des cas suspects. Les agents de santé ougandais ont retrouvé l’enfant et sa famille à l’hôpital de Kagando en Ouganda. L’enfant et les cinq autres membres de sa famille ont alors été transférés et isolés à l’Unité de Traitement d’Ebola de Bwera où les prélèvements ont été effectués. Huit contacts ougandais ont été listés et seront suivis pendant 21 jours.

Les six autres membres de la famille restés à Kasindi ont été transférés au Centre de Traitement Ebola de Beni dans la journée du mardi 11 juin 2019 et leurs échantillons sont en cours d’analyse. Une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires congolaises et ougandaises est prévue ce mercredi 12 juin 2019 à Kasese, en Ouganda, pour échanger sur la possibilité de rapatriement de la famille en République Démocratique du Congo pour poursuivre leur traitement à Beni.

Le Ministère de la Santé de la RDC remercie les autorités sanitaires ougandaises pour cette collaboration transfrontalière efficace. Pour rappel, dès le début de la dixième épidémie d’Ebola en RDC, le Ministère de la Santé collabore en toute transparence avec les autorités sanitaires des pays frontaliers afin d’éviter la propagation de l’épidémie dans la région. Cette collaboration prend la forme de réunions techniques régulières, d’un échange permanent d’informations sur l’évolution de l’épidémie, ainsi que le partage des identités des contacts de patients confirmés Ebola souhaitant traverser, ou ayant traversé, la frontière.

Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 2.071, dont 1.977 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1.396 décès (1.302 confirmés et 94 probables) et 575 personnes guéries. 284 cas suspects sont en cours d’investigation.

En avril, un comité d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté que l’épidémie en RDC, bien que « profondément préoccupante », ne constitue pas encore une urgence mondiale. La transmission internationale d’une maladie est l’un des facteurs clés pour que l’OMS déclare qu’un virus constitue un état d’urgence dans le monde entier.