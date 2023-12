L’otage sud-africain Gerco van Deventer a été libéré au Mali et remis à l’Algérie

L’otage sud-africain Gerco van Deventer, détenu depuis plus de 6 ans au Mali, a été libéré puis remis aux autorités algériennes.

Gerco van Deventer, otage sud-africain, avait été capturé en Libye, en novembre 2017. Il a par la suite été vendu au JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans). Le Sud-Africain fera l’objet d’un transfert au Mali où il sera détenu pendant six longues années. Dans ce pays ouest-africain, il avait partagé une partie de sa captivité avec l’otage français Olivier Dubois.

Gerco van Deventer, otage pendant six ans

Finalement, l’ambulancier sud-africain a été libéré samedi puis transmis aux autorités algériennes, à la frontière avec le Mali. Selon RFI, l’annonce de sa libération a été faite par la fondation sud-africaine Gift of the Givers. Celle-ci faisant office de médiatrice un an après sa capture, soit depuis 2018. La fondation sud-africaine a précisé au média qu’aucune rançon n’a été payée.

Quant à son ex-compagnon, le journaliste Olivier Dubois, il avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, au Mali. L’homme de médias, collaborateur de Libération et Jeune Afrique, s’était rendu dans cette région dangereuse du Mali pour interviewer un chef local du GSIM, un groupe djihadiste affilié à al-Qaïda. Seulement, il sera retenu en otage pendant près de deux ans.

Olivier Dubois, dernier otage français

Celui qui était considéré comme le dernier otage français dans le monde avait été libéré le lundi 20 mars 2023. L’annonce de sa libération avait été faite par le ministre nigérien de l’Intérieur sous le Président déchu Mohamed Bazoum, Hamadou Souley. Olivier Dubois avait regagné la France, dès le lendemain de la l’annonce de sa libération.

Olivier Dubois avait été libéré en même temps que l’otage américain Jeffery Woodke. Ce dernier a été en captivité au Sahel, durant plus de six ans. L’Américain avait, lui, été enlevé au Niger.