L’OMS exhorte l’Afrique à ne pas laisser le COVID-19 éclipser le paludisme ou la poliomyélite

Les cas confirmés de COVID-19 en Afrique continuent d’augmenter, dépassant maintenant les 25 000 mais les autres maladies telles que le paludisme ou la poliomyélite qui touchent le continent africain continuent à faire des ravages.

Les systèmes de santé publique en Afrique sont mis à rude épreuve à mesure que la pandémie sans précédent de COVID-19 persiste. Mais alors que les pays luttent pour maîtriser l’épidémie, les efforts doivent également être poursuivis sur les autres urgences sanitaires et les progrès réalisés contre les maladies telles que le paludisme ou la poliomyélite, a insisté aujourd’hui l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avant l’arrivée du nouveau coronavirus en Afrique, l’OMS soulignait la nécessité pour les pays d’assurer la continuité des services de santé essentiels de routine. Un système de santé surchargé compromet non seulement l’efficacité de la réponse à COVID-19, mais peut également compromettre la réponse à toute une série de menaces évitables pour la santé humaine. Même de brèves interruptions de vaccination rendent les épidémies plus susceptibles de se produire, mettant les enfants et autres groupes vulnérables plus à risque de maladies mortelles.

«J’exhorte tous les pays à ne pas perdre de vue leurs gains en matière de santé lorsqu’ils s’adaptent pour faire face à cette nouvelle menace», a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. «Nous avons vu avec l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest que nous avons perdu plus de personnes par paludisme, par exemple, que nous avons perdu à cause de l’épidémie d’Ebola. Ne répétons pas cela avec COVID-19. »

Les cas confirmés de COVID-19 en Afrique continuent d’augmenter, dépassant maintenant les 25 000. L’OMS soutient les pays dans tous les aspects de la réponse au COVID-19 et a récemment publié des lignes directrices pour assurer la poursuite des services de santé essentiels, y compris les campagnes de vaccination et de lutte contre le paludisme . Les directives soulignent la nécessité pour les pays d’adopter une approche dynamique qui atténue toute pause inévitable dans les campagnes de vaccination.

Les conséquences de la perturbation des efforts de lutte contre le paludisme en Afrique pourraient être particulièrement graves. Les estimations actuelles suggèrent que l’Afrique subsaharienne représente environ 93% de tous les cas de paludisme et 94% des décès, principalement chez les enfants de moins de cinq ans. Une nouvelle analyse de l’OMS et de ses partenaires suggère que dans le pire des cas, si les services de prévention et de traitement du paludisme étaient gravement perturbés en raison de COVID-19, le nombre de décès dus au paludisme en 2020 en Afrique subsaharienne pourrait augmenter pour doubler le nombre de 2018.

«L’Afrique a fait des progrès significatifs au cours des 20 dernières années pour empêcher le paludisme de faire des morts. Bien que COVID-19 soit une menace sanitaire majeure, il est essentiel de maintenir des programmes de prévention et de traitement du paludisme. La nouvelle modélisation montre que les décès pourraient dépasser 700 000 cette année seulement. Nous n’avons pas vu des niveaux de mortalité comme ça en 20 ans. Nous ne devons pas revenir en arrière », a déclaré le Dr Moeti.

Il y a des pays comme le Bénin, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, le Tchad, la République centrafricaine, l’Ouganda et la Tanzanie qui poursuivent leurs campagnes de moustiquaires imprégnées d’insecticide et d’autres activités importantes de prévention du paludisme. Les pays adaptent leurs stratégies de lutte contre le paludisme à la situation complexe actuelle.

Un autre service de santé essentiel est la vaccination. La réponse à COVID-19 a déjà perturbé les efforts de vaccination sur le continent. Malgré des progrès considérables en matière de vaccination, un enfant africain sur quatre reste sous-vacciné. Les campagnes de vaccination contre la rougeole au Tchad, en Éthiopie, au Nigéria et au Soudan du Sud ont déjà été suspendues en raison de COVID-19, laissant environ 21 millions d’enfants qui auraient autrement été vaccinés sans protection. En réponse à l’introduction de mesures physiques de distanciation, l’OMS a publié des directives sur la vaccination dans le contexte de COVID-19.

WHO Regional Office for Africa